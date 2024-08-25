Отец Павла Дурова прокомментировал арест сына

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Отец основателя мессенджера Teleram Павла Дурова — Валерий Дуров заявил, что узнал об аресте сына случайно.
«Случайно узнал недавно. Мне нечего добавить, я не в курсе [подробностей]», — сказал он в разговоре с «Известиями».Павла Дурова задержали вечером 24 августа по прибытию в аэропорт Парижа. Основателя Telegram могут обвинить сразу по нескольким статьям — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента. Павлу грозит до 20 лет лишению свободы.
Ранее юрист Дмитрий Кваша заявил, что в качестве «теории большого заговора» можно рассматривать, что Дурова взяли как одного из представителей для пополнения обменного фонда. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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