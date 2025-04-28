«Душ для психики»: Психолог назвала главное средство, помогающее пережить весеннюю хандру

Фото: iStock/finwal
Специалисты утверждают, что люди с 18 до 44 лет сложно воспринимают весенний период, все чаще сталкиваясь с синдромом весенней усталости. Это объясняется активной социальной жизнью, карьерным ростом и поиском личного счастья в весенние солнечные дни.
Психолог, кандидат психологических наук Анастасия Лысакова в беседе с «Радио 1» объяснила, что перегрузка и высокая социальная ответственность у людей в весенний период происходит из-за цветения природы.
По ее словам, в детстве люди радовались весне из-за беззаботности и мыслей о том, что впереди радостное и теплое лето.
Она добавила, что во время грусти необходимо плакать, если хочется, потому что это нормальное психологическое очищение.
Читайте также:
«Точка в конце и мемы»: Коуч рассказала про разницу поколений в интернет-общении
Психолог рассказала, какими фразами нужно поддерживать себя в сложной ситуации
Психолог рассказал, почему женщины всё чаще не хотят иметь детей
«Когда все цветет, организму не очень просто справляться физиологически, а тут еще и психологическая тревожность включается. То есть связь физического, телесного и психического, поэтому повышенная тревожность и усталость», — сказала она.
По ее словам, в детстве люди радовались весне из-за беззаботности и мыслей о том, что впереди радостное и теплое лето.
«В 40 лет зачастую начинается кризис переоценки ценностей, понимания своих достижений, и если что-то идет не так, усугубляется потерей работы, разводом, конфликтами, то тревожность неизбежна. Человеку можно погрустить, но не больше двух недель. Если плаксивое грустное состояние перманентно, то это повод записываться к врачу», — отметила психолог.
Она добавила, что во время грусти необходимо плакать, если хочется, потому что это нормальное психологическое очищение.
«Слезы — это как душ для психики», — подчеркнула Лысакова.
Читайте также:
«Точка в конце и мемы»: Коуч рассказала про разницу поколений в интернет-общении
Психолог рассказала, какими фразами нужно поддерживать себя в сложной ситуации
Психолог рассказал, почему женщины всё чаще не хотят иметь детей
Анастасия Панченко