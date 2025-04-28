«Душ для психики»: Психолог назвала главное средство, помогающее пережить весеннюю хандру

Специалисты утверждают, что люди с 18 до 44 лет сложно воспринимают весенний период, все чаще сталкиваясь с синдромом весенней усталости. Это объясняется активной социальной жизнью, карьерным ростом и поиском личного счастья в весенние солнечные дни.