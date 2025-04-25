«Точка в конце и мемы»: Коуч рассказала про разницу поколений в интернет-общении

Фото: iStock/oatawa
В современном мире люди много времени проводят в интернете. И большая часть коммуникаций перекочевала в мессенджеры. Тенденция общения в интернете значительно меняет языковые нормы, зачастую игнорируя правила, используя всевозможные эмоджи и мемы.
Преподаватель и автор коуч-метода преподавания разговорного английского языка Анна Котик в беседе с «Радио 1» рассказала о разнице поколений при общении в интернете.
По ее словам, этому процессу не стоит искать объяснения, потому что это является культурным кодом разных поколений, и важно здесь — выходить в диалог.
Она добавила, что интернет-культура имеет место быть в современном обществе.
Читайте также:
«А ноги на стол можно класть?»: Филолог резко раскритиковала смену ударения в слове «звонит»
«ЗвОнит» вместо «звонИт»: Филологи предсказали неизбежную смену нормы ударения в слове
Ночная смс-ка: Психолог объяснила, почему бывшие дают о себе знать
«Молодежь совершенно по-другому сейчас коммуницирует. Во-первых, ушла грамотность в сообщениях, ушли знаки препинания. Если мама ставит точку в конце сообщения, то ее дочь или сын-тинэйджер воспринимает это как пассивную агрессию. И никто не может понять, что происходит, почему так получилось», — объяснила эксперт.
По ее словам, этому процессу не стоит искать объяснения, потому что это является культурным кодом разных поколений, и важно здесь — выходить в диалог.
«Нужно разрешить молодёжи привносить что-то своё, это всегда хорошо, потому что должен быть бунт в определённом возрасте, должна быть сепарация для того, чтобы потом они вернулись к истокам. Например, если говорить про мемы, то люди выбирают и пересылают те, которым понятны именно им», — поделилась Котик.
Она добавила, что интернет-культура имеет место быть в современном обществе.
Читайте также:
«А ноги на стол можно класть?»: Филолог резко раскритиковала смену ударения в слове «звонит»
«ЗвОнит» вместо «звонИт»: Филологи предсказали неизбежную смену нормы ударения в слове
Ночная смс-ка: Психолог объяснила, почему бывшие дают о себе знать
Анастасия Панченко