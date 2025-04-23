Психолог рассказал, почему женщины всё чаще не хотят иметь детей

Фото: iStock/Choreograph
Раньше женщин, которые отвергали материнство, осуждали, сейчас же это становится даже модным явлением. Психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт, когнитивно-поведенческий психотерапевт Сергей Лунюшин объяснил, почему представительницы прекрасного пола все чаще не хотят иметь детей.
«В современном мире женщины воспринимают материнство, как индивидуальный выбор человека. Большинство говорят открыто: "Я не хочу иметь детей. Это мое право". И тут даже не поспоришь. К психологам с этим не приходят», — объяснил Лунюшин в беседе с RuNews24.ru.
При этом специалист отметил, что часто женщины чайлд-фри вырастают в неблагополучных семьях, где родители страдали алкоголизмом или имели психические заболевания.
Также Лунюшин добавил, что сегодня представительницы прекрасного пола чаще начали акцентировать внимание на себе, а дети отходят на второй план. Эксперт уточнил, что молодёжь сейчас старается заводить детей, пока не встанет на ноги, а в России уже повысился детородный возраст.
Кроме того, специалист обратил внимание, что многие женщины боятся стать плохой матерью, некоторые не хотят детей из-за собственных амбиций, а есть и те, у которых вовсе отсутствует материнский инстинкт.
По словам Лунюшина, женщины чайлд-фри часто компенсируют свой материнский инстинкт на животных. Они заводят кошек, собак и даже морских свинок.
Читайте также:
Гендиректор NMH Иксанов: мир подсел на информационную иглу после пандемии
Калужский депутат призвал девушек носить мини-юбки для «повышения демографии России»
Детский омбудсмен поддержала призыв демографа к женщинам «не раздвигать ноги» до свадьбы
Элина Позднякова