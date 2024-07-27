Душ дважды в неделю и процедуры красоты в СИЗО: В каких условиях Блиновская отбывает арест

Фото: istock / Synthetic-Exposition
Блогерша Елена Блиновская находится в СИЗО № 6 «Печатники» уже более шести месяцев.
В материале «Радио 1» расскажем, какими услугами пользуется «королева марафонов», находясь под стражей.
Находясь под домашним арестом, Блиновская приходила на слушание в белом льняном костюме и кожаных тапках Birkenstock стоимостью порядка 100 евро (около 10 тысяч рублей).
Некоторые журналисты заметили: «Она снизила планку». Однако имиджмейкеры глубокомысленно ответили: «Нет, она выбрала белый цвет потому, что он символизирует чистоту и невинность». Понятно только одно — такой образ абсолютно не подходит для суда. У стилистов по этому поводу такое же мнение.
В беседе с «АиФ» бьюти-мастер и стилист Инга Богорская отмечала, что пижамный костюм и открытая обувь выглядят крайне легкомысленно для места, куда она пришла.
Судя по всему, блогерша не до конца понимала, что ей грозит. На суд, который закончился заключением в СИЗО, «коуч» явилась в стильном черно-белом брючном костюме.
С каждым заседанием образы марафонщицы становился все строже. Как заявила Богорская, большинство остальных нарядов, в которых фигурантка посещала судебные заседания, соответствовали ситуации.
В конце июля блогерша, видимо ожидая освобождения из СИЗО, надела длинное платье в цветочек с белым отложным воротником и стильные лоферы.
Фото:Суды общей юрисдикции города Москвы
Звездный визажист и стилист Александра Матвеева заметила, что своим скромным нарядом Блиновская пытается продемонстрировать свою простоту и вызвать жалость. Волосы она убрала в пучок, практически не нанесла макияж и не надела украшения. Одежду Елена подобрала в спокойной цветовой гамме, чтобы не бросаться в глаза.
Фото:Суды общей юрисдикции города Москвы
Этим занимаются женщины из отряда хозобслуги (те же арестантки). Если среди них есть профессиональные нейл-мастера или парикмахеры, их просят поработать в «салоне». Ранее в СИЗО была заключена профессиональный косметолог, которая также оказывала свои услуги.
Меркачева предположила, что перед своим последним судом Блиновская посетила парикмахера и мастера по ногтям. Она добавила, что подобные услуги есть не в каждом СИЗО.
А еще в изоляторе могут разрешить пользоваться косметикой. В любом женском СИЗО допускается, чтобы заключенной передавали крем, которым она пользуется. Но там, где сидят и мужчины, и женщины, это может быть не дозволено.
Напомним, уголовное дело Елены Блиновской направлено в суд, расследование завершилось. Максимальное наказание по статье «Отмывание денег» — 7 лет, за «Неправомерный оборот средств платежей» — 6 лет.
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«Судебный стиль» БлиновскойБлиновскую задержали в апреле 2023 года на границе с Белоруссией. Блогерша обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму более 900 миллионов рублей. С того момента «исполнительница желаний» попала под прицельное внимание журналистов, оценивающих ее наряды.
Находясь под домашним арестом, Блиновская приходила на слушание в белом льняном костюме и кожаных тапках Birkenstock стоимостью порядка 100 евро (около 10 тысяч рублей).
Некоторые журналисты заметили: «Она снизила планку». Однако имиджмейкеры глубокомысленно ответили: «Нет, она выбрала белый цвет потому, что он символизирует чистоту и невинность». Понятно только одно — такой образ абсолютно не подходит для суда. У стилистов по этому поводу такое же мнение.
В беседе с «АиФ» бьюти-мастер и стилист Инга Богорская отмечала, что пижамный костюм и открытая обувь выглядят крайне легкомысленно для места, куда она пришла.
Судя по всему, блогерша не до конца понимала, что ей грозит. На суд, который закончился заключением в СИЗО, «коуч» явилась в стильном черно-белом брючном костюме.
С каждым заседанием образы марафонщицы становился все строже. Как заявила Богорская, большинство остальных нарядов, в которых фигурантка посещала судебные заседания, соответствовали ситуации.
В конце июля блогерша, видимо ожидая освобождения из СИЗО, надела длинное платье в цветочек с белым отложным воротником и стильные лоферы.
Фото:Суды общей юрисдикции города Москвы
Звездный визажист и стилист Александра Матвеева заметила, что своим скромным нарядом Блиновская пытается продемонстрировать свою простоту и вызвать жалость. Волосы она убрала в пучок, практически не нанесла макияж и не надела украшения. Одежду Елена подобрала в спокойной цветовой гамме, чтобы не бросаться в глаза.
«В таком случае она не будет приходить в суд в брендовых, дорогих нарядах», — прокомментировала Матвеева.
Тюремные бьюти-процедурыСейчас Блиновская живет в «малой» камере на четырех человек. Камера Блиновской обладает неприятным недостатком — отсутствие душа. Также существуют «крупные» камеры на 30-50 человек.
«Если Блиновская и сейчас сидит в «малой» камере, ее выводят помыться два раза в неделю», — рассказал член Совета при президенте по правам человека Ева Меркачева.Помимо этого, в СИЗО Блиновской есть парикмахерский и маникюрный кабинет. Елена может обратиться к администрации с заявлением, и если на лицевом счету есть средства и подошла её очередь, блогерше могут сделать маникюр, покрасить или подстричь волосы.
Фото:Суды общей юрисдикции города Москвы
Этим занимаются женщины из отряда хозобслуги (те же арестантки). Если среди них есть профессиональные нейл-мастера или парикмахеры, их просят поработать в «салоне». Ранее в СИЗО была заключена профессиональный косметолог, которая также оказывала свои услуги.
«Я не знаю, что именно она делала. Возможно, легкий массаж лица, а может и комплекс других процедур», — рассказала Меркачева.Есть в изоляторе и спортзал, куда женщин выводят заниматься. Услуга тоже должна оплачиваться, но групповых тренировок, как в фитнес-клубе, само собой, нет.
Меркачева предположила, что перед своим последним судом Блиновская посетила парикмахера и мастера по ногтям. Она добавила, что подобные услуги есть не в каждом СИЗО.
А еще в изоляторе могут разрешить пользоваться косметикой. В любом женском СИЗО допускается, чтобы заключенной передавали крем, которым она пользуется. Но там, где сидят и мужчины, и женщины, это может быть не дозволено.
Напомним, уголовное дело Елены Блиновской направлено в суд, расследование завершилось. Максимальное наказание по статье «Отмывание денег» — 7 лет, за «Неправомерный оборот средств платежей» — 6 лет.
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Алина Юрчак