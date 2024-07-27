Розыск за долги, борьба с опухолью и «помощь» Кадырова: Как живут внуки Пугачевой

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Никита Пресняков, внук Аллы Пугачёвой, страдающий неизлечимым заболеванием, оказался в трудной ситуации. После бегства в Соединённые Штаты Америки в 2022 году его разыскивают в России из-за долгов. В материале «Радио 1» расскажем, как живут звездные внуки Примадонны.
Никиту Преснякова ищут за долгиКак стало известно «Комсомольской правде», управляющая компания подала на Преснякова-младшего в суд из-за неоплаченной стоянки для его Lexus. Музыкант, у которого несколько лет назад нашли опухоль, не отвечает на письма и претензии, с ним не удается связаться из-за отсутствия по адресу прописки.
Вместе с этим его жена Алёна Краснова вернулась из США в Москву и провела время с подругой. С какой конкретной целью модель вернулась в российскую столицу, она не уточнила.
Никита, в свою очередь, сейчас гастролирует по американским городам, где исполняет русские хиты 2000-х годов перед эмигрантами.
В 2021 году у Никиты обнаружили полипы желчного пузыря — избыточное разрастание тканей слизистой оболочки органа. Из-за этого медики назначили артисту специальную диету, которая спровоцировала потерю веса.
Как пояснили врачи, вылечить эти опухоли невозможно, можно только приостановить их развитие. В основном полипы образуются из-за нездорового питания. Теперь Преснякову нельзя употреблять жирную и острую пищу, а если он пренебрежет запретом, существует серьезный риск развития онкологии.
Ранее бабушка артиста Елена Преснякова рассказала, что певец очень скучает по России, но возвращаться не собирается из-за страха критики. Она отмечает, что на него здесь «набросятся», припомнив, как он тайно бежал через границу, а сейчас еще и строит карьеру за океаном.
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Куда пропал чеченский внук Аллы Пугачевой Дени БайсаровТолько чеченскому внуку Пугачевой Дени Байсарову удается оставаться в тени.
Юноша родился во втором браке Кристины Орбакайте с предпринимателем Русланом Байсаровым. Эти отношения принесли немало трудностей певице. В частности, при разводе мужчина отказывался отдавать Дени Кристине и за звёздного наследника велась самая настоящая война.
После решения семейных проблем жизнь Байсарова-младшего вернулась в прежнее русло. Дени всегда стремился к знаниям и когда-то его определили в элитную школу «Президент» вблизи от Рублево-Успенского шоссе. В 16 лет юноша отправился в Центаройский кадетский корпус в Чечне. Ходили слухи, будто на внука Пугачевой повлиял отец Руслан и его близкий друг Рамзан Кадыров, которого в интернете часто называют «дядей» Дени.
Однако выяснилось, что молодой человек самостоятельно принял такое решение. Школу «Призедент» Дени окончил с отличием, затем поехал учиться в Англию — в общем, вел обычную для звездных наследников в РФ жизнь.
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При этом сын Орбакайте хотел оставаться в тени. Казалось бы, при такой знаменитой родне он мог бы еще во время школы сделать невероятную карьеру. Тем более, парень обладает музыкальными способностями. Но Дени решил идти своим путем. Правда, теперь не совсем понятно, каким именно.
Сейчас Орбакайте по-прежнему выступает в РФ, но проживает, в основном, за рубежом.
10 мая Байсарову исполнилось 26 лет. Из-за закрытых комментариев в соцсетях Кристины не удается узнать, куда пропал её младший сын.
Поговаривали, будто бы Байсаров успел покинуть страну по примеру старших родственников и сейчас так же тихо, как и прежде, где-то живет. Существует иное мнение, что Дени чуть ли не единственный среди членов семьи Примадонны, который не хочет уезжать из России. В 2022 году Байсаров в личном блоге сообщал, что наслаждается осенью в Москве. С тех пор прошло уже 2 года, но от чеченского внука Пугачевой нет никаких известий.
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