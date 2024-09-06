«Исключительный сентябрь»: Синоптик раскрыл, какая погода ждет Москву на выходных

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Несмотря на календарную осень, погода в Москве и Подмосковье летняя: солнце и тепло балуют жителей, но долго ли такое продлится?
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что сентябрь по погодным условиям может получить определение «исключительный».
По его словам, дожди на горизонте прогнозирования появляются только 12-13 сентября, а ближайшие пять дней ожидается ясная погода с летними температурами.
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«Неизменная погода ждет нас на выходных. Нужно радоваться солнцу. Не знаю, как к этому отнесутся лесники и работники сельского хозяйства, потому что засуха и пожарная опасность в лесах нарастают. О сентябре будет говорить только утренняя прохлада в 10 градусов и меньше. А днем продержится чисто летняя погода — 25 градусов», — сообщил синоптик.
По его словам, дожди на горизонте прогнозирования появляются только 12-13 сентября, а ближайшие пять дней ожидается ясная погода с летними температурами.
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Анастасия Бондарева