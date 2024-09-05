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Москвичам раскрыли, какая погода будет ожидать их в День города

Синоптик Позднякова спрогнозировала летнее тепло в столице в выходные
05 сентября 2024, 18:10
Фото: iStock/TomasSereda

Фото: iStock/TomasSereda

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что 7 и 8 сентября в Москве в День города в Москве установится по-летнему тёплая погода.
«Будет переменная облачность без осадков и сильного ветра. В субботу днём – 23-25°C, а в воскресенье – на градус повыше. Это вполне комфортная и ещё по-летнему тёплая погода», — отметила в беседе с «Москвой 24» Позднякова.

А научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в начале следующей недели Центральную Россию также ожидает августовская погода.



«Происходит климатическое и сезонное понижение температуры. И поэтому погода совсем не сентябрьская, а такая хорошая августовская погода. И всё, что я говорю, это на самом деле характерно для всего центра Европейской России», — пояснил в беседе с RT Вильфанд.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин заявлял, что жители Московского региона встретят тёплое начало осени.

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#погода
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#осень
«Кто не учит – не пускать»: Медведев призвал изменить подход к детям мигрантов в школах
Медведев: детей мигрантов в школах надо заставить учить русский язык
05 сентября 2024, 18:15

Фото: iStock/ipolonina

Мигрантов, обучающихся в российских школах, необходимо заставить выучить русский язык. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в беседе с ТАСС.
Он подчеркнул, что делать это надо постепенно и не прибегая к хамству.

При этом добавил, что недопустимо, когда три четверти класса не говорит по-русски. А если же не будут учить, то придётся «не пускать» их в школы.

Ранее, в июне прошлого года Медведев также поднимал тему детей мигрантов. Тогда он заявил, что в некоторых классах каждый пятый ребёнок не разговаривает на русской языке. Это, в свою очередь, приводит к обособленности и агрессии.

Также он уточнял, что в регионах были зафиксированы классы, в которых более 20% учеников могут не знать русский язык.

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#обучение
#россия
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На Горьковском направлении ЦППК запустят компенсационные автобусы
05 сентября 2024, 17:52

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

8 сентября был изменён график движения пригородных поездов на Горьковском направлении.
В связи с этим Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) запустила компенсационные автобусы. Они отправляются от автовокзала Электрогорска в 5:10, 6:35 и 8:00 и прибывают на вокзал Павловского Посада в 5:45, 7:10 и 8:35.

Также автобусы отправляются от вокзала Павловского Посада в 5:55, 7:15 и прибывают на автовокзал Электрогорска в 6:30 и 7:50.

Расписание составлено с учётом изменений в графике движения электричек. Чтобы воспользоваться автобусами, необходимо иметь при себе действующий билет на пригородный поезд.

Обратите внимание, что фактическое время отправления может меняться в зависимости от дорожной ситуации.

Источник: АО «Центральная ППК».

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#график
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Фермерам Подмосковья передали более 2 тысяч гектаров земли для развития агробизнеса
05 сентября 2024, 17:42

Фото: Министерство имущественных отношений Московской области

С начала 2024 года сельхозпроизводителям Московской области было предоставлено в аренду 64 земельных участка общей площадью более 2 тысяч гектаров, сообщает региональное Министерство имущественных отношений.

Земля предоставляется бесплатно на срок до шести лет в рамках программы «Подмосковные 10 гектаров» и в аренду без проведения торгов на срок до пяти лет. С начала года 29 крестьянско-фермерских хозяйств и сельскохозяйственных организаций передали 50 участков областной земли общей площадью 1751 гектар в 14 городских округах, а 9 фермеров получили 11 участков муниципальной собственности площадью 231 гектар в 10 округах. В рамках программы «Подмосковные 10 гектаров» три фермера арендовали участки общей площадью 34,8 гектара.

По информации Министерства сельского хозяйства Московской области, аграрии могут использовать земельные участки для увеличения объёмов производства и развития хозяйств по различным направлениям, таким как растениеводство, овощеводство, пчеловодство, животноводство и другие. После трёх лет аренды сельхозтоваропроизводители имеют право выкупить землю в собственность.

Для подачи заявления о предоставлении земельного участка в аренду без торгов необходимо зарегистрироваться на региональном портале государственных услуг и найти соответствующую услугу:

  • Для земельных участков, принадлежащих Московской области, — «Предоставление земельных участков, принадлежащих Московской области, в аренду без проведения торгов, в собственность за плату без проведения торгов»;
  • Для земельных участков, принадлежащих муниципальной собственности или неразграниченной государственной собственности, — «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов, в собственность за плату без проведения торгов».
Информацию о новостях земельно-имущественной сферы региона можно найти в Telegram-канале «Всему земля МО» и группе ВКонтакте.

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#ферма
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За лето в санаториях бесплатно отдохнули 7 тыс. подмосковных льготников
05 сентября 2024, 17:42

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Около 7 тыс. подмосковных льготников за прошедшее лето отдохнули и укрепили здоровье в санаториях. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минсоцразвития.
Как пояснили в ведомстве, бесплатно отдохнуть и пройти реабилитацию в санатории могут жители Московской области, имеющие федеральную или региональную льготную категорию. Это инвалиды и дети-инвалиды с сопровождающими, а также пенсионеры с низкими доходами.
«За лето порядка 7 тыс. подмосковных льготников насладились отдыхом и улучшили здоровье в санаториях. С начала года мы обеспечили бесплатными путёвками в санатории на Черноморском побережье и в средней полосе России уже более 15 тыс. льготников, а процесс получение путёвки перевели в цифровой формат», – рассказывает первый зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева.
Как отмечают жители региона, отдых в санатории помогает не только восстановить силы, но и укрепить здоровье, что особенно важно в условиях постоянных стрессов.

Путёвки предоставляют на основе очерёдности и распределяют с помощью автоматической электронной системы. Получить путёвку или проверить очерёдность получения можно на региональном портале госуслуг.

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#льготы
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#путёвки
#санатории
#социальная поддержка
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В Подмосковье специалисты ухаживают за львятами, которые стали жертвами уличных фотографов
05 сентября 2024, 17:19

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

2 маленьких львенка, мальчик и девочка, пострадали от жестокого обращения уличных фотографов, которые использовали их для фотосессий с туристами на юге страны. В результате плохих ​условий содержания здоровье малышей ухудшилось.
Львята были спасены, но их состояние остаётся тяжёлым. У девочки наблюдаются признаки истощения, а у мальчика сломана лапка, что ограничивает его подвижность.

Ветеринары государственной ветеринарной службы осмотрели животных и приняли решение поместить их на десятидневный карантин.Сейчас львята находятся в безопасности в подмосковном приюте Парк львов «Земля Прайда» в городском округе Клин, где за ними ухаживают опытные специалисты.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области напоминает о том, что жестокое обращение с животными влечёт за собой ответственность. Согласно статье 245 Уголовного кодекса Российской Федерации, наказание может варьироваться от штрафа в размере до 80 тыс. руб до лишения свободы. Если преступление совершено в отношении нескольких животных, группой лиц, в присутствии малолетних, с применением садистских методов или с публичной демонстрацией, штраф может составить от 100 до 300 тысяч рублей, а также возможно лишение свободы на срок от трёх до пяти лет.

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#приют
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Премьер Косово Курти извинился за неверно решенное уравнение перед школьниками
05 сентября 2024, 17:12

Фото: istockphoto/tiero

Премьер-министр Косово Альбин Курти извинился за неверно решенное линейное уравнение во время посещения одной из школ в Подуево. Об этом он написал в своих соцсетях. Вместо правильного ответа «0» он вывел на доске цифру «5», а весь класс стал ему аплодировать.
«Я прошу прощения. Решение этого уравнения, как вы знаете лучше вашего премьер-министра, x = 0», — написал Курти.
Премьер также добавил, что если бы он оказался на месте любого ученика в классе, то вряд ли бы смог набрать проходной балл на экзамене.

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#уроки
#школа
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В подмосковные школы пошли более 560 детей из Курской области
05 сентября 2024, 17:09

Фото: телеграм-канал Игоря Брынцалова

Обучение в подмосковных учреждениях образования начали более 560 детей школьного возраста из Курской области. Такие данные привёл председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«Мы оперативно разместили жителей Курской области. В основном это дети и их родители. Сейчас 566 мальчишек и девчонок пошли в наши школы. Для них организованы питание и подвоз к месту учёбы. Важно, чтобы мы сопровождали эти процессы, чтобы у детей были сезонная одежда, все учебники и канцелярия», – сказал Брынцалов.
По его словам, Московская область активно помогает курянам. Например, в четверг из Мытищ отправился уже четвёртый региональный гуманитарный конвой. В составе груза – предметы первой необходимости, продукты и одежда. С момента начала трагических событий единороссы вместе с жителями собрали более 46 тонн гумпомощи.

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#игорь брынцалов
#курская область
#гуманитарная помощь
#дети
#школа
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#подмосковье
#московская область
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В Московской области отремонтировали 12 остановочных павильонов
05 сентября 2024, 16:40

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Сотрудники «Мосавтодора» отремонтировали остановочные павильоны на 9 региональных трассах в 6 городских округах, сообщает Министерство транспорта Московской области.
Чтобы повысить уровень комфорта и безопасности пассажиров общественного транспорта, специалисты оперативно отремонтировали остановки на улице Транспортной в Реутове, Первомайской улице в Щёлково, Городищенской улице в Ступино, 1-й Московской улице в Серпухове, улице Скрипина в микрорайоне Авиационный в Домодедово, а также на Быковским шоссе в городе Раменское, Жуковского шоссе в селе Быково и дороге возле посёлка Всесоюзного электротехнического института имени Ленина.

В ведомстве отметили, что проверка состояния дорог проводится еженедельно. В ходе проверок специалисты обращают особое внимание на остановочные пункты, дорожные знаки, ограждения, линии освещения и светофоры.

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#остановки
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#дорожные московская область
#ремонт
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Полпред президента Трутнев предложил сменить разработчика самолета «Байкал»
05 сентября 2024, 16:31

Фото: iStock/frentusha

Полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев предложил сменить разработчика самолета «Байкал», который должен был использоваться вместо устаревшего Ан-2, так как Уральский завод гражданской авиации затягивает сроки создания машины. Об этом сообщает РИА Новости. Таким образом Трутнев отреагировал на недовольство Путина тем, что сроки по «Байкалу» постоянно сдвигаются вправо.
Первый вице-премьер Денис Мантуров после возмущения президента объяснял, что раньше для самолета хотели использовать иностранный двигатель и винт, но после 2022 года взаимодействие с поставщиками остановилось. По его данным, сейчас у России нет своего двигателя, его испытания хотят начать в 2026 году.

Ранее сообщалось, что стоимость самолета «Байкал» (ЛМС-901), который заменит советский Ан-2, на 2025 год составит 455 млн рублей, трое выше изначальной стоимости в 120 млн рублей.

Цена самолета менялась неоднократно. Так в 2023 году вице-премьер Юрий Трутнев сообщал, что цена базовой модели возросла до 178 млн рублей. ВЭБ предложил ряд мер для снижения эксплуатационных расходов, включая субсидии на топливо и лизинговые платежи.

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