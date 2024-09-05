Москвичам раскрыли, какая погода будет ожидать их в День города

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Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что 7 и 8 сентября в Москве в День города в Москве установится по-летнему тёплая погода.
«Будет переменная облачность без осадков и сильного ветра. В субботу днём – 23-25°C, а в воскресенье – на градус повыше. Это вполне комфортная и ещё по-летнему тёплая погода», — отметила в беседе с «Москвой 24» Позднякова.
А научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в начале следующей недели Центральную Россию также ожидает августовская погода.
«Происходит климатическое и сезонное понижение температуры. И поэтому погода совсем не сентябрьская, а такая хорошая августовская погода. И всё, что я говорю, это на самом деле характерно для всего центра Европейской России», — пояснил в беседе с RT Вильфанд.
Ранее синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин заявлял, что жители Московского региона встретят тёплое начало осени.
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