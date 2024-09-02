Индекс запасённой Солнцем энергии достиг рекордного показателя в XXI веке

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Индекс солнечного цикла, указывающий на запасённую в звезде энергию, достиг почти рекордных для XXI века значений. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв.
Отмечается, что среднее значение индекса в августе эгото года составило 215.5, что стало абсолютным рекордом не только нынешнего 25-го, но и предшествовавшего ему 24-го солнечного цикла, максимум которого был зафиксирован в 2012-2014 годах.
Абсолютным рекордом нынешнего столетия стал лишь показатель 2000 года, когда было зафиксировано значение в 244.
По словам Богачёва, нынешняя ситуация оказалась неожиданной для учёных, которые прогнозировали показатели в два раза ниже. Однако они убеждены, что нынешние значения промежуточные, а максимальную активность стоит ждать в следующем году.
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Абсолютным рекордом нынешнего столетия стал лишь показатель 2000 года, когда было зафиксировано значение в 244.
По словам Богачёва, нынешняя ситуация оказалась неожиданной для учёных, которые прогнозировали показатели в два раза ниже. Однако они убеждены, что нынешние значения промежуточные, а максимальную активность стоит ждать в следующем году.
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Анастасия Чинкова