Три человека погибли и пять пострадали после массового ДТП в Саратовской области

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Три человека погибли и ещё пять пострадали из-за столкновения сразу трёх автомобилей в Петровском районе Саратовской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную службу спасения.
В свою очередь, в областном главке МВД рассказали, что, согласно предварительным данным, «Лада» столкнулась сразу с двумя «Тойотами». В итоге пять человек, находившихся в салонах обоих японских автомобилей, оказались госпитализированы, в то время как водитель и пассажиры «Лады» скончались на месте аварии.
Артем Путинцев