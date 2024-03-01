В массовом ДТП на трассе «Каспий» погибли четыре человека

Фото: телеграм-канал ГУ МВД РФ по МО
На трассе в Подмосковье столкнулись четыре автомобиля. Погибли три человека, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.
«ДТП произошло в 4:40 на 121-м км автодороги Р-22 «Каспий». По предварительным данным, «Тойота» столкнулась с тремя легковыми автомобилями. В результате ДТП три человека погибли, ещё двое пострадали», – говорится в телеграм-канале ведомства.Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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