МВД: В ДТП в Челябинской области погибли супруги и двое детей

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В результате ДТП в Челябинской области погибла семья из четырёх человек, ещё трое пострадали, об этом сообщили в ГУМВД России по региону.
По информации ведомства, трагедия произошла 4 марта в 13:30 часов дня на 14-м километре автодороги Катав-Ивановск - Орловка - Усть-Катав.
Предварительно, водитель Hyundai Santa Fе пытался обогнать других участников дорожного и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ-21102.
Ещё три участника ДТП получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали.
В настоящий момент все детали произошедшего устанавливаются.
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Предварительно, водитель Hyundai Santa Fе пытался обогнать других участников дорожного и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ-21102.
«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель ВАЗ-21102, пассажиры - женщина 1985 года рождения, девочка 2016 года рождения и мальчик 2024 года рождения (два месяца) - скончались на месте происшествия», — сообщили детали трагедии в МВД.
Ещё три участника ДТП получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали.
В настоящий момент все детали произошедшего устанавливаются.
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Евгения Парфентьева