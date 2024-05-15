МВД РФ объявило в розыск украинского историка и публициста Вятровича

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Министерство внутренних дел объявило бывшего председателя Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича, его карточка появилась в базе ведомства.
Ранее в отношении Вятровича возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма.
Вятрович был уволен с поста главы Института национальной памяти (ИНП) 18 сентября 2019 года. Он выступал одним из идеологов тотальной украинизации, декоммунизации и героизации националистов. Даже на Украине он неоднократно обвинялся в симпатиях к ОУН-УПА* и украинским коллаборационистам.
Сейчас Вятрович является депутатом Верховной рады Украины.
В начале мая МВД РФ объявило в розыск экс-депутата Украины и журналиста Игоря Мирошниченко. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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*Признана экстремистской на территории РФ
Вятрович был уволен с поста главы Института национальной памяти (ИНП) 18 сентября 2019 года. Он выступал одним из идеологов тотальной украинизации, декоммунизации и героизации националистов. Даже на Украине он неоднократно обвинялся в симпатиях к ОУН-УПА* и украинским коллаборационистам.
Сейчас Вятрович является депутатом Верховной рады Украины.
В начале мая МВД РФ объявило в розыск экс-депутата Украины и журналиста Игоря Мирошниченко. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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*Признана экстремистской на территории РФ
Евгения Парфентьева