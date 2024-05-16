В России объявили в розыск бывшего главу МИД и полиции Эстонии

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Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск бывших глав МИД и полиции Эстонии Урмаса Рейнсала и Эльмара Вахера. Соответствующая информация размещена в базе ведомства.
«Урмас Рейнсал, 22.6.1975. Разыскивается по статье УК», — следует из базы розыска МВД.Помимо него, объявленной в розыск в базе значится бывшая глава полиции Эстонии Эльмар Вахер 1975 года рождения.
По каким статьям их разыскивают, не уточняется.
До этого сообщалось, что МВД России объявило в розыск украинского историка и публициста Владимира Вятровича. Ранее в отношении Вятровича возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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