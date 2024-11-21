Два горнолыжных курорта Подмосковья стали лауреатами III нацпремии «Горы России»

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
В России подвели итоги III Национальной премии «Горы России — 2024». В число лучших вошли два подмосковных проекта. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области. Победителем в номинации «Лучший горнолыжный курорт Центрального Федерального округа» стали «Сорочаны» в Дмитровском округе. В номинации «Лучший отель горнолыжного курорта ЦФО» победила гостиница-шале «Волен» из комплекса «Волен-Степаново».
Генеральный директор горнолыжного курорта «Сорочаны» Максим Отчерцов в беседе с «Радио 1» сообщил, что их горнолыжный курорт участвует в номинации второй год и побеждает.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
По его словам, можно оформить бронь на катания онлайн, чтобы не стоять в очереди, там же можно забронировать инструктора и оплатить некоторые услуги.
Он добавил, что горнолыжный курорт «Сорочаны» и в следующем году будет участвовать в Национальной премии «Горы России», чтобы закрепить свое победу в третий раз.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
В Подмосковье в рамках программы «Зима в Подмосковье» проведут свыше 3 тыс. физкультурно-спортивных мероприятий с участием более 1 млн. человек.По его словам, этой зимой на территории Московской области будет залито более 800 катков, подготовлено 150 тыс. лыжных трасс. Запрос на это у жителей очень большой.
Помимо этого, планируется провести в Подмосковье один из этапов чемпионата страны по волейболу на снегу. Он будет организован в парке Ларисы Лазутиной в Одинцове.
Фото: Радио 1
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«Мы готовимся сейчас к сезону. Планируем, что в этом году наконец-то дойдет зима до нас. Насыпем снега и готовы принимать гостей на своих склонах. Посещаемость нас очень сильно радует, мы всегда готовы встретить большое количество людей. Но так бывает, что действительно, настолько заполнено, что небольшие очереди создаются, но они недолгие, всем достаточно времени, чтобы покататься», — рассказал собеседник.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
По его словам, можно оформить бронь на катания онлайн, чтобы не стоять в очереди, там же можно забронировать инструктора и оплатить некоторые услуги.
«Оборудование можно в аренду взять. Их на все возраста у нас более 2500 комплектов. Дополнительно в этом году для детей у нас есть маленькие электроснегокаты. Новый тир будет, карусель тюбинговая и детская комната, игровая площадка», — рассказал Максим Отчерцов.Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Он добавил, что горнолыжный курорт «Сорочаны» и в следующем году будет участвовать в Национальной премии «Горы России», чтобы закрепить свое победу в третий раз.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
В Подмосковье в рамках программы «Зима в Подмосковье» проведут свыше 3 тыс. физкультурно-спортивных мероприятий с участием более 1 млн. человек.По его словам, этой зимой на территории Московской области будет залито более 800 катков, подготовлено 150 тыс. лыжных трасс. Запрос на это у жителей очень большой.
Помимо этого, планируется провести в Подмосковье один из этапов чемпионата страны по волейболу на снегу. Он будет организован в парке Ларисы Лазутиной в Одинцове.
Фото: Радио 1
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Анастасия Бондарева