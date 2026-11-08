В Роспотребнадзоре перечислили способы адаптации к короткому световому дню

08 ноября 2026, 03:10

Роспотребнадзор: лампы помогут адаптироваться к короткому световому дню

Фото: iStock/sapozhnik

Из‑за сокращения светового дня осенью и зимой у многих ухудшается настроение, снижается работоспособность и страдает общее самочувствие. В Роспотребнадзоре рассказали РИА Новости, какие меры помогут легче пережить этот период.