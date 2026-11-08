В Роспотребнадзоре перечислили способы адаптации к короткому световому дню
Из‑за сокращения светового дня осенью и зимой у многих ухудшается настроение, снижается работоспособность и страдает общее самочувствие. В Роспотребнадзоре рассказали РИА Новости, какие меры помогут легче пережить этот период.
В первую очередь стоит позаботиться об освещённости помещения: использовать дополнительные лампы, а днём не закрывать окна, держа шторы и жалюзи открытыми. Это поможет компенсировать нехватку естественного света.
Не менее важно бывать на свежем воздухе. Даже 20–30 минут прогулки, особенно в солнечные дни, способны заметно улучшить самочувствие и придать бодрости.
Регулярная физическая активность тоже играет большую роль. Она стимулирует выработку эндорфинов, которые помогают поддерживать стабильный эмоциональный фон. В ведомстве подчёркивают, что подойдёт любой вид регулярной активности.
Для успешной адаптации важно наладить режим сна. Следует ложиться и вставать ежедневно в одно и то же время. Кроме того, стоит включить в рацион продукты, богатые витаминами и минералами. Особое внимание эксперты советуют уделить источникам витамина D.
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