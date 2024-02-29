Два миллионера из списка Forbes отказались от российского гражданства

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Бизнесмены Андрей Баронов и Ратмир Тимашев, ранее числившиеся в списке Forbes, отказались от российского гражданства. Об этом сообщает издание Forbes.
Отмечается, что основатель американской IT-компании Veeam Software Баронов и глава компании Object First Тимашев отказались от своих российских паспортов в посольстве РФ в Республике Кипр. В настоящее время у них осталось гражданство этой страны. При этом Баронов проживает в Швейцарии, а Тимашев – в США.
В итоге, бизнесмены стали восьмым и девятым лицом из списка Forbes, отказавшихся от гражданства России с начала 2022 года.
Напомним, что одним из миллионеров, также отказавшимя от российского паспорта стал основатель банка «Тинькофф» Олег Тиньков*.
Все они входили в топ-200 богатейших россиян по версии Forbes.
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В итоге, бизнесмены стали восьмым и девятым лицом из списка Forbes, отказавшихся от гражданства России с начала 2022 года.
Все они входили в топ-200 богатейших россиян по версии Forbes.
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Канадский хоккеист СКА получил российское гражданство
*признан Минюстом РФ иноагентом
**внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов и Минюстом РФ в список иноагентов
Анастасия Чинкова