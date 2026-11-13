Два мировых рекорда Гиннесса: экстремалы разогнались до 180 км/ч с помощью катапульты
Экстремалы Дани Роман и Фред Фюген вошли в Книгу рекордов Гиннесса, установив сразу два мировых достижения. Свой трюк они реализовали на самой высокой дымовой трубе Европы — 360‑метровом сооружении в словенском городе Трбовле, пишет Skydive Mag.
На вершине трубы инженеры смонтировали гигантскую катапульту: которая разогнала спортсменов с нуля до 180 км/ч всего за 2,15 секунды. Особую установку длиной 60 метров и весом около двух тонн создали специально для этого опасного номера. После вертикального запуска спортсмены продолжили движение по инерции, на короткое время испытав состояние невесомости, а затем раскрыли парашюты и успешно приземлились.
Индивидуальные результаты оказались впечатляющими. Дани Роман поднялся на 100,36 метра, а суммарная высота совместного старта пары составила 151,72 метра.
Проект Red Bull Human Catapult разрабатывался 2,5 года, а сборка финальной конструкции заняла примерно два месяца. В момент запуска экстремалы испытывали перегрузки до 4,2G. По словам руководителя инженерной команды DD Squad Гашпера Новака, ключевой целью было не добиться максимальной мощности, а гарантировать управляемый и безопасный старт.
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