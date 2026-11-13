Два мировых рекорда Гиннесса: экстремалы разогнались до 180 км/ч с помощью катапульты

13 ноября 2026, 03:07

Экстремалы покорили высоту с помощью катапульты и установили рекорды Гиннесса

Фото: iStock/German-skydiver

Экстремалы Дани Роман и Фред Фюген вошли в Книгу рекордов Гиннесса, установив сразу два мировых достижения. Свой трюк они реализовали на самой высокой дымовой трубе Европы — 360‑метровом сооружении в словенском городе Трбовле, пишет Skydive Mag.