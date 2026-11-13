Россиян начнут штрафовать за «лохов» на участках

13 ноября 2026, 01:43

В России дачников начнут штрафовать за отказ уничтожать лоха узколистного

Фото: iStock/Dzurag

Владельцы земельных участков в России обязаны бороться с распространением лоха узколистного. За игнорирование этой обязанности дачникам может грозить штраф вплоть до 50 тысяч рублей. Требования закреплены на федеральном уровне, в том числе в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП РФ).