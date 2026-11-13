Россиян начнут штрафовать за «лохов» на участках
Владельцы земельных участков в России обязаны бороться с распространением лоха узколистного. За игнорирование этой обязанности дачникам может грозить штраф вплоть до 50 тысяч рублей. Требования закреплены на федеральном уровне, в том числе в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП РФ).
С 1 марта 2026 года у собственников земли появились новые обязательства. Они должны не только уничтожать опасные инвазивные растения на своих участках, но и принимать меры, чтобы те не распространялись дальше.
Ответственность для организаций существенно строже. Юридическим лицам за невыполнение требований может быть назначен штраф до 700 тысяч рублей.
Лох узколистный признан опасным инвазивным видом. Согласно приказу Минприроды России, он включён в федеральный перечень для Южного и Приволжского федеральных округов. Кроме того, растение числится в региональных списках инвазивных видов в Татарстане, Алтайском крае, Ростовской и Пензенской областях, а также в Республике Крым.
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