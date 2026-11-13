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Покорившим Эмпайр‑стейт‑билдинг российским руферам грозит суровое наказание в США

Покорившим Эмпайр‑стейт‑билдинг россиянам грозит тюрьма и депортация
Фото: iStock/TolikoffPhotography

Российские руферы Ангелина Николау и Иван Биркус могут оказаться за решёткой и подвергнуться депортации из США. Об этом пишет телеграм-канал «Кровавая барыня».



В июле они совершили рискованный подъём на шпиль 443‑метрового Эмпайр‑стейт‑билдинг в Нью‑Йорке без страховки и разрешений. Видео их восхождения быстро стало вирусным в соцсетях.

По словам адвоката пары Ноама Биале, прокуратура некоторое время назад предлагала подзащитным сделку: признание вины по менее серьёзному обвинению. Защита была готова согласиться, но накануне прокуроры отозвали инициативу и заявили о намерении добиваться обвинения в тяжком преступлении.

Сейчас руферам грозит тюремный срок и депортация. Адвокат предупреждает, что возвращение на родину может обернуться для них «катастрофическими последствиями».

Николау и Биркус не признают факта повреждения здания. Они не отрицают восхождения и готовы отвечать за свои действия, но полагают, что возможное наказание будет слишком суровым.

Александр Огарёв

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