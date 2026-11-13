Покорившим Эмпайр‑стейт‑билдинг российским руферам грозит суровое наказание в США

13 ноября 2026, 02:36

Покорившим Эмпайр‑стейт‑билдинг россиянам грозит тюрьма и депортация

Фото: iStock/TolikoffPhotography

Российские руферы Ангелина Николау и Иван Биркус могут оказаться за решёткой и подвергнуться депортации из США. Об этом пишет телеграм-канал «Кровавая барыня».