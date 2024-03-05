Два пассажирских самолёта столкнулись в небе над Кенией

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В Кении над территорией национального парка Найроби столкнулись два пассажирских самолёта. В результате воздушной аварии погибли два человека.
Экипаж повреждённого аэробуса авиакомпании Safarilink Aviation с 44-мя пассажирами на борту сумел совершить аварийную посадку в аэропорту Уилсона. Никто из пассажиров и лётчиков не пострадал. Легкомоторный «джет» лётной школы после столкновения рухнул на землю. Оба пилота «Сессны» погибли.
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Александр Бойцов