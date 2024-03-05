Два пассажирских самолёта столкнулись в небе над Кенией

Президент РФ Владимир Путин пошутил на встрече в Ставропольском крае про предпочтения в еде, свойственные некоторым прочим странам. Глава государства озвучил свои мысли в ходе открытия по видеосвязи завода глубокой переработки масличных культур под Белгородом.