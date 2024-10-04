Два шага: эксперты раскрыли способ защитить от взлома аккаунт в Signal

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Мессенджер Signal считается надёжным инструментом для обмена сообщениями и звонков, он обеспечивает пользователям высокую степень конфиденциальности. Однако он не гарантирован от взлома. Инструкцию о порядке действий, которые необходимо предпринять при подозрении на взлом аккаунта в Signal, подготовили специалисты управления по киберпреступности подмосковного главка МВД, сообщает пресс-служба правительства Московской области.
«Если возникает подозрение, что учётная запись в мессенджере Signal взломана, пользователь немедленно завершить все активные сеансы входа на неизвестных устройствах и поменять пин-код», — говорится в сообщении.1. Завершение всех сеансов на неизвестных устройствах
Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО
2. Замена PIN-кода
Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО
Больше информации о защите от взлома аккаунтов в мессенджерах, соцсетях и электронной почте размещено по ссылке.
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