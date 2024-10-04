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Два шага: эксперты раскрыли способ защитить от взлома аккаунт в Signal

04 октября 2024, 09:27
Фото: iStock/Galeanu Mihai

Фото: iStock/Galeanu Mihai

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Мессенджер Signal считается надёжным инструментом для обмена сообщениями и звонков, он обеспечивает пользователям высокую степень конфиденциальности. Однако он не гарантирован от взлома. Инструкцию о порядке действий, которые необходимо предпринять при подозрении на взлом аккаунта в Signal, подготовили специалисты управления по киберпреступности подмосковного главка МВД, сообщает пресс-служба правительства Московской области.
«Если возникает подозрение, что учётная запись в мессенджере Signal взломана, пользователь немедленно завершить все активные сеансы входа на неизвестных устройствах и поменять пин-код», — говорится в сообщении.
1. Завершение всех сеансов на неизвестных устройствах


Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

2. Замена PIN-кода
Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

Больше информации о защите от взлома аккаунтов в мессенджерах, соцсетях и электронной почте размещено по ссылке.

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Изменится расписание пригородных поездов Ленинградского направления с 11 по 25 октября
04 октября 2024, 09:21

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В связи с закрытием второго главного пути на участке Академическая — Леонтьево с 11 по 26 октября 2024 года изменится график движения пригородных поездов на Ленинградском направлении ОЖД, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Поезда МЦД-3 на участке Зеленоград-Крюково — Москва Октябрьская — Зеленоград-Крюково будут ходить по новому расписанию, а некоторые поезда будут отменены.

Часть поездов на участке Москва Октябрьская — Клин — Москва Октябрьская также будет отменена, а часть будет следовать с временными остановками.

Информацию об изменениях в расписании можно найти на информационных стендах станций, принадлежащих АО «МТ ППК», и на сайте компании в разделе «Пассажирам».

Актуальное расписание и возможность покупки билетов также доступны в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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В одинцовском ЖК «Высокие Жаворонки» ввели в эксплуатацию два дома
04 октября 2024, 09:16

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Две двенадцатиэтажные новостройки ввели в эксплуатацию в жилом комплексе «Высокие Жаворонки», расположенном на территории Одинцовского городского округа, в домах расположено 583 квартиры, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«В эксплуатацию введены корпуса №№10 и 11, их общая площадь составляет более 45 тысяч квадратных метров. Здания соответствуют новыми подмосковным стандартами жилой застройки: квартиры в домах с разнообразными планировками, прилегающая территория благоустроена, установлены современные детские и спортивные площадки, проведено озеленение. В подъездах есть колясочные с местами для размещения самокатов и велосипедов, а также комнаты для консьержей», — говорится в сообщении.
Первые этажи домов предназначены для размещения коммерческих объектов — магазинов, кафе, ресторанов и центров бытовых услуг.

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Эксперт назвала два самых выгодных для отпуска месяца в 2025 году
Эксперт Владимирова: наиболее выгодными для отпуска станут июль и октябрь
04 октября 2024, 04:45

Фото: istock/FTiare

Юрист и эксперт по трудовому праву Headhunter Ольга Владимирова назвала июль и октябрь 2025 года наиболее выгодными месяцами для отпуска, так как в них насчитывается наибольшее количество рабочих дней — по 23 в каждом. Это позволяет получить более значительные отпускные выплаты.
По словам Владимировой, количество рабочих дней в месяце напрямую влияет на размер отпускных, и чем больше рабочих дней, тем выгоднее будет отпуск. Помимо июля и октября, также выгодными для отпуска месяцами станут апрель, сентябрь и декабрь, в которых насчитывается по 22 рабочих дня.

Эксперт отметила, что для сохранения отпускных дней выгодно планировать отпуск в сочетании с выходными и праздниками. Например, если взять отпуск на 9 и 10 января 2025 года, можно отдыхать с 29 декабря 2024 года по 12 января 2025 года, используя всего два дня отпуска. Однако, по словам Владимировой, это невыгодно с точки зрения отпускных выплат. Работнику нужно решить, что для него важнее: сохранить отпускные дни или получить более высокие выплаты.

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Мероприятия в честь Всемирной недели космоса пройдут на ВДНХ с 4 по 11 октября
04 октября 2024, 04:30

Фото: istock/forplayday

На ВДНХ стартовала программа, посвященная Всемирной неделе космоса, которая продлится с 4 по 11 октября.
Как сообщает пресс-служба выставочного комплекса, мероприятия включают более 20 различных событий. По словам заместителя мэра Натальи Сергуниной, участники смогут узнать больше о работах советского ученого Константина Циолковского, ознакомиться с современными космическими исследованиями, а также посмотреть документальный фильм и пообщаться с летчиком-космонавтом.

Основные мероприятия пройдут в павильоне "Космонавтика и авиация" и интерактивном комплексе "Буран". Там состоятся экскурсии, лекции, кинопоказы и викторина, посвященные космосу.

Также специальную праздничную программу подготовил Музей космонавтики, где пройдет квест по наиболее значимым экспонатам, символизирующим начало космической эры. 4 октября в планетарии музея состоится мероприятие «Звездное небо октября. Звездное небо Байконура», посвященное обзору звездного неба и истории космодрома. 5 октября в кинозале Музея космонавтики будет показан фестиваль космических мультфильмов, после которого младшие посетители смогут проверить свои знания в ходе детского квиза.

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Фестиваль «Золотая осень» пройдет почти на 30 площадках по всей Москве
04 октября 2024, 04:00

Фото: istock/puflic_senior

С 4 по 13 октября в Москве пройдет фестиваль «Золотая осень», на который пригласила всех желающих заместитель мэра Наталья Сергунина. Мероприятие пройдет на 30 площадках столицы и организовано правительством Москвы совместно с министерством сельского хозяйства РФ.
Посетителей ожидает обширная программа, включающая кулинарные и творческие мастер-классы, дегустации, соревнования, концерты и выставки. Гастрономический маршрут в Камергерском переулке предложит осенние блюда, приготовленные в 20 ресторанах города.

Более 150 фермерских хозяйств из свыше 65 регионов России привезут свои товары. Гости фестиваля смогут приобрести сезонные овощи, ремесленные сыры, мясные деликатесы, мед, рыбу, грибы и ягоды.

Одной из главных локаций станет Тверская площадь, где пройдут мастер-классы по украшению глиняных тарелок и созданию саше с эфирными маслами. Для детей запланированы спектакли по мотивам русских сказок.

На окружных площадках также организованы концерты, детские мастер-классы и конкурсы. Любители активного отдыха смогут участвовать в соревнованиях «Самый сильный» по поднятию гири и другим дисциплинам.

В этом году фестиваль расширяет свои границы, включая два новых городских рыбных рынка в Косино-Ухтомском и Митине, где повара поделятся рецептами блюд из морепродуктов. В кинопарке «Москино» пройдет гастрофестиваль с участием 30 фермеров и более чем 10 ресторанов, предлагающих дегустации и кулинарные мастер-классы. Для детей предусмотрены развлечения, включая катание на каруселях и мини-тракторах.

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День Кондрата да Ипата 4 октября 2024: Почему нельзя ходить в лес и менять свой образ
04 октября 2024, 00:00

Фото: iStock/SonerCdem

4 октября церковь отмечает память апостола от 70-ти Кодрата, а также священномучеников Ипатия и Андрея.
В материале «Радио 1» расскажем какие традиции и приметы приходятся на четвертое октября, что можно и нельзя делать в этот день.

История

Кодрат был одним из учеников Иисуса Христа и, будучи епископом, проповедовал Евангелие в Греции, обращая многих идолопоклонников в христианскую веру. В 126 году он написал апологию, защищающую христианство.

Языческий император Адриан, прочитав его работу, издал указ, запрещающий осуждать людей без доказательств. Однако против Кодрата и его учения выступали недовольные. Однажды толпа язычников забила его камнями и бросила в темницу, где святой апостол Кодрат скончался от голода.

Ипатий, епископ Эфесский, и пресвитер Андрей жили в VIII веке, когда император Лев Исаврянин начал гонения на почитателей икон, приказывая уничтожать изображения. Святые Ипатий и Андрей стойко защищали свою веру, противостоя воле императора. Лев призвал их к себе с намерением обратить в язычество, но они не поддались. В результате император приказал сначала заключить их в темницу, а затем подвергнуть пыткам и казни.

В народе 4 октября называли Кондратом да Ипатом. В этот день начиналась подготовка к молотьбе (замолотке). Топили овин (помещение для сушки снопов) и готовили овсяную кашу для молотильщиков.

Фото: iStock/Tunatura

Традиции

Много примет связано с погодой. Например, если домашняя птица начинает линять, это предвещает морозы. Если березовые листья желтеют снизу, значит, весна будет поздней. Какова погода на Кондрата да Ипата, таковой она останется в течение следующего месяца.

4 октября старались не ходить в лес в одиночку, так как считалось, что в этот день лешие могут быть особенно активными.

Дворы — это еще одно название народного праздника. Девушки, которые собираются замуж, должны были навести порядок на своем дворе, чтобы свахи могли увидеть, в какой семье девушка трудолюбивая, а в какой — нет.

Что можно делать 4 октября

Если в течение дня совершать только добрые дела, это приведет к богатству. Добрые поступки вернутся к человеку с утроенной силой.

Наши предки рассматривали Кондрата да Ипата как день, посвященный земледелию и плодородию. Вдохновившись этим, можно отправиться на дачу, чтобы собрать поздний урожай или обработать почву.

Чего нельзя делать 4 октября

— Лень не должна быть в вашем распорядке.

— Лучше не одалживать деньги, так как их могут не вернуть.

— Чтобы избежать неприятностей в доме, не стоит долго стоять на пороге.

— Не меняйте свой образ, потому что это может принести проблемы.

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Врач Чернышова дала простой совет, как пережить мощную вспышку на Солнце
Врач Чернышова рекомендовала отложить важные дела
03 октября 2024, 21:01

Фото: iStock/remotevfx

Врач-терапевт Надежда Чернышова заявила, что на время мощной вспышки на Солнце метеозависимым людям лучше отложить все важные и трудоёмкие дела.
При этом врач подчеркнула, что здоровые люди эту вспышку на себе никак не ощутят.

«Мой совет на день, в который могут проявиться последствия вспышки, — не планировать серьёзных, трудозатратных дел. Лучше перенести большое мероприятие, например важное совещание, отчёт или генеральную уборку дома, по возможности провести этот день в лёгком необременительном режиме», — пояснила в беседе с NEWS.ru Чернышова.

Ранее сообщалось, что на Солнце произошла одна из самых сильных с 2017 года вспышек. При этом центр вспышки находился на самом краю солнечного диска и был смещён на 60 градусов относительно линии Солнце-Земля.

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#земля
#солнце
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#здоровье
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Названы законопроекты, которые Мособлдума примет до конца года
03 октября 2024, 20:58

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Мособлдума утвердила план работы на заключительный квартал текущего года. Он включает более 120 мероприятий, 54 из которых – разработка законопроектов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
«Нам предстоит принять ряд важных законопроектов, регулирующих социально-экономическое развитие Московской области. Самые значимые касаются принятия бюджета региона на будущий год и на плановый период 2026 и 2027 годов, соцподдержки семьи и детей, регулирования рынка труда», – сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Ранее сообщалось, что на том же заседании Мособлдума досрочно прекратила полномочия председателя комитета по строительной политике, энергетике и ЖКХ Игоря Коханого. Он подписал контракт с Минобороны и отправился в зону СВО.

Комитет теперь возглавит Олег Гаджиев, ранее занимавший пост председателя комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям. Его место, в свою очередь, займёт член комитета Максим Коркин.

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#игорь брынцалов
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Депутат Останина назвала ещё одну серьёзную угрозу безопасности России
Депутат Останина назвала убыль населению опасностью для страны
03 октября 2024, 20:41

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что ежегодная убыль населения создаёт серьёзную опасность для нашей страны.
«Задачи, которые сейчас стоят перед нашей страной в части демографии, по своим масштабам сродни специальной военной операции, которую мы проводим. Демографический провал последних лет — это минус 500 тыс. россиян ежегодно. Такая убыль населения грозит утратой национальной идентичности. Это угроза нашей безопасности», — пояснила в беседе с NEWS.ru Останина.

Ранее Нина Останина отметила, что идея об ответственности родителей квадроберов вплоть до лишения их родительских прав является слишком радикальной.

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#операции
#демография
#население
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