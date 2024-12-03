Два школьных театра из Каширы получили награды конкурса «ЭКОтеатр Подмосковья»

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
Два школьных театральных коллектива из Каширы получили награды конкурса «ЭКОтеатр Подмосковья», сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Итоги регионального этапа состязаний театральных постановок на тему: «Отходы – не мусор!» подвели в Мособлдуме.
Целью конкурса было повышение уровня экологической культуры и формирование бережного отношения к природе.
От городского округа Кашира школьные театральные коллективы заняли сразу два призовых места. Учащиеся Богатищевской школы стали победителями в номинации «Лучший музыкальный спектакль» с постановкой «Королева мусорной свалки» (руководитель Наталья Атаманова).
А ребята из Каширской коррекционной общеобразовательной школы-интерната заняли второе место в номинации «Лучший хореографический, пластический кукольный спектакль» с постановкой «Как Колобок природу спасал» (руководитель Юлия Кудряшова).
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«Сегодня в Подмосковье проходят просветительские уроки в образовательных учреждениях, направленные на повышение экологической грамотности подрастающего поколения. А благодаря проекту «Мегабак» ненужные вещи обретают вторую жизнь. Другие проекты – деятельность пунктов по приёму вторичных ресурсов, акции по сбору бытовых отходов», – сказала в приветственном слове замминистра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Светлана Викулова.
От городского округа Кашира школьные театральные коллективы заняли сразу два призовых места. Учащиеся Богатищевской школы стали победителями в номинации «Лучший музыкальный спектакль» с постановкой «Королева мусорной свалки» (руководитель Наталья Атаманова).
А ребята из Каширской коррекционной общеобразовательной школы-интерната заняли второе место в номинации «Лучший хореографический, пластический кукольный спектакль» с постановкой «Как Колобок природу спасал» (руководитель Юлия Кудряшова).
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Лора Луганская