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В Кашире наградили призёров фестиваля «Девушки за ГТО!»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Награждение каширской сборной за второе место на фестивале «Девушки за ГТО!» среди учеников восьмых, девятых и десятых классов провели в школе №10, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Кубок и грамоту от имени главы городского округа Кашира Михаила Шувалова получила директор школы Наталья Волкова. Ученикам школы вручили награды различных возрастных ступеней ГТО. Кроме того, удостоверения и серебряные и бронзовые знаки ГТО были вручены учительнице физкультуры Ольге Шатовой», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира



Награждение провёл начальник Центра ГТО спортклуба «Кашира» им. Н.П. Елисеева Николай Гайворонский. Он поздравил школьников с наградами, пожелал им успехов в учёбе и новых спортивных достижений.

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#кашира
#гто
#награды
#школьники
В Ярославле арестован местный житель за призывы к подрыву Курской АЭС
03 декабря 2024, 13:54

Фото: istockphoto/irene_rebrova

В Ярославле местный житель заключён под стражу. Он публиковал в интернете призывы взорвать Крымский мост и Курскую атомную электростанцию.
Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ РФ по Ярославской области. Как уточнили в ведомстве, пресечена деятельность мужчины 1966 года рождения, связанная с призывами к осуществлению террористической деятельности.

Сообщается, что ярославец задержан сотрудниками органов безопасности совместно с бойцами Росгвардии. В отношении арестованного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма с использованием сети интернет». Максимальная санкция по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

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#рф
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В Подмосковье установили дополнительные знаки на 185 участках дорог
03 декабря 2024, 13:53

Фото: пресс-служба МТДИ МО

На 185 участках региональных дорог Московской области завершилась установка 300 Г-опор для знаков, работу провели специалисты Мосавтодора, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Новые Г-опоры были установлены в 30 городских округах на 185 участках дорог. Чаще всего на таких опорах над проезжей частью дублируют знак «Пешеходный переход», чтобы дополнительно привлечь внимание автомобилистов», — отметил глава областного Минтранса Алексей Гержик.
Он добавил, что больше всего опор со знаками установили в Одинцовском городском округе — там ими оборудовали 21 участок дорог. Кроме того, в топ-3 округов по этому показателю вошли Коломна и Щёлково.

В министерстве также напомнили, что ранее на региональных подмосковных дорогах было установлено 2 тысячи катафотов и обустроено 40 комплектов шумовых полос.

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#дорожные знаки
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#московская область
#подмосковье
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Диетолог рассказала, как употребление корицы может сказаться на ЖКТ
Диетолог Павлюк: корица может вызывать изжогу и проблемы с ЖКТ
03 декабря 2024, 13:20

Фото: iStock/Anna Savina

Корица — это не только ароматная пряность, но и универсальный помощник на любой кухне: хороша в десертах, напитках, маринадах, отлично сочетается с баклажанами и яблоками. Однако Роспотребнадзор предостерегает от излишнего употребления корицы, потому что для многих людей она может принести больше вреда, чем пользы.
Врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» сообщила, что строгих противопоказаний к употреблению корицы нет, однако есть некоторые нюансы.

«Есть случаи индивидуальной непереносимости и аллергии, когда появляются высыпания. Иногда от корицы может быть изжога, то есть может действовать на разные стороны желудочно-кишечного тракта и вызывать неприятные симптомы», — сказала она.

По ее словам, также есть люди, которые не переносят запах корицы, потому что он яркий и порой даже острый. Это обусловлено содержанием эфирного масла.

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#здоровье
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Таролог Крылова: Близнецов ждут приятные новости и рабочие поездки в декабре
03 декабря 2024, 13:12

Фото: iStock/amgun

В декабре Близнецов будут ждать приятные новости и поездки, связанные с работой или бизнесом. Об этом рассказала нумеролог, таролог и психолог Виктория Крылова. По ее словам, у представителей этого воздушного знака появится возможность хорошо заработать в последний месяц 2024 года.
«Однако им важно будет наладить отношения с любимым человеком — перестать к нему придираться и постоянно обижаться. В противном случае успеха не будет и в делах», — отметила она в беседе с «Москвой 24».
В то же время регрессолог, экстрасенс и таролог Аделина Панина поделилась гороскопом для Близнецов на весь следующий год. В разговоре с «Вечерней Москвой» она рассказала, что для представителей данного знака 2025 год станет периодом, полным возможностей и новых горизонтов.

В любви Близнецов в 2025 году будут ждать увлекательные и динамичные события, в карьере — шанс для дальнейшего развития, в доходах — новые источники заработка.
«Будьте открыты к новым возможностям, готовы к переменам и стремитесь к самосовершенствованию во всем, что вы предпринимаете. Пусть этот год станет для вас временем роста, достижений и радостных событий. Верьте в себя, доверяйте своим способностям и идите вперед с оптимизмом и уверенностью», — подчеркнула эксперт.
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#прогноз
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Глава СПЧ словом «никак» описал ситуацию с правами человека в Чечне
03 декабря 2024, 13:03

Валерий Фадеев (Фото: kremlin.ru)

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев описал ход своей работы с правами человека в Чечне, об этом сообщил в беседе с РБК.
Свою работу с правами человека в северокавказской республике Валерий Фадеев описал одним словом: «Никак».

Глава Совета по правам человека уточнил, что у него нет достаточного количества ресурсов для работы в Чечне. В то же время руководство республики приглашает его приехать, отметил он.

«На днях меня пригласил муфтий Чечни, на это приглашение я, скорее всего, откликнусь», — обратил внимание Валерий Фадеев.

Ранее глава СПЧ подчеркнул, что традиция целиком закрытой одежды для мусульманок для России чужая и была привезена откуда-то извне. Валерий Фадеев полагает, что современная Россия стоит перед выбором — между полностью покрытой женщиной и своими традициями женского образа.

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#спч
#чечня
#работа
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В Шатуре снесли разрушающийся жилой дом
03 декабря 2024, 12:55

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Одноэтажный деревянный аварийный жилой дом на четыре квартиры, находившийся в аварийном состоянии, снесли на улице Набережная в посёлке Лесозавода городского округа Шатура, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Дом общей площадью 160 квадратных метров был построен в середине прошлого века. Здание находилось рядом с жилой застройкой. В текущем году дом признали аварийным, жильцов из расположенных в здании четырёх квартир расселили, после чего постройку включили в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.
Этой осенью обветшавшее здание снесли, участок расчистили от строительного мусора. Решение о том, как использовать освободившуюся территорию, администрация городского округа Шатура пока не прияла.

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#комитет по архитектуре и градостроительству мо
#мособлархитектура
#снос
#дом
#шатура
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Строительство индивидуального жилья с эскроу-счетами в России запустят в марте
03 декабря 2024, 12:40

Фото: istockphoto.com/RomoloTavani

Система строительства индивидуальных жилых домов по договору подряда с использованием эскроу-счетов начнёт действовать в России с 1 марта 2025 года, эта система поможет обезопасить средства заказчика на случай срыва работ, сообщает пресс-служба Минстроя России.
«Новый механизм создаёт гарантированную защиту средств, вложенных гражданами, на период строительства индивидуальных жилых домов, нивелирует риски потери заказчиками своих денег, если подрядчик не выполнит обязательства, а также риски незавершения строительства», — говорится в сообщении.
Эскроу-счета будут работать в ИЖС так же, как при участии в долевом строительстве многоквартирных домов: до начала работ заказчик кладёт на этот счёт деньги на постройку индивидуального дома, при этом до сдачи готового объекта ни он, ни подрядчик, не имеют доступа к этим средствам, что исключает их нецелевое расходование.

Подробная информация об индивидуальном жилищном строительстве с использование эскроу-счетов размещена на сайте спроси.дом.рф.

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#ижс
#строительство
#дом
#россия
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«Профилактика сахарного диабета»: Диетолог назвала неожиданные свойства корицы
Диетолог Павлюк: корица нормализует уровень сахара в крови
03 декабря 2024, 12:34

Фото: iStock/igorr1

3 декабря считается Днем корицы. Праздник неофициальный, однако любителей этой ароматной приправы очень много.
Врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» сообщила, что в корице много полезных свойств.

«Есть некоторые исследования, которые показывают, что она полезна для нормализации уровня сахара в крови, то есть речь идёт о профилактике сахарного диабета и о поддержании уровня глюкозы. Также там есть определенные антиоксиданты, пищевые волокна, из которых мы получаем пользу для углеводного обмена», — объяснила эксперт.

По ее словам, положительным моментом является то, что чем больше добавляют корицы в блюде, тем меньше сахара.

«Сахар обычно заменяют корицей, гвоздикой — приправами, которые придают пище вкус более интересный», — сказала врач.

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#врач
#диетолог
#сахар
#еда
#питание
#здоровье
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В олимпиаде по духовному краеведению в Кашире приняли участие 50 школьников
03 декабря 2024, 12:13

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Муниципальный этап областной олимпиады школьников по предмету «Духовное краеведение Подмосковья» состоялся в Кашире, его участниками стали 50 старшеклассников из десяти школ городского округа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Олимпиада проводилась в учебно-методическом центре Каширы. К испытаниям были допущены ученики с восьмого по одиннадцатый классы. В результате призёрами олимпиады по стали восемь её участников: это ученики Богатищевской и Барабановской школ, а также школ №№1, 3 и 7», — говорится в сообщении.
В администрации добавили, что проходной балл на региональный этап олимпиады определит Духовно-просветительский культурный центр имени Кирилла и Мефодия.

Целью олимпиады является развитие творческих способностей школьников и интереса к научно-исследовательской деятельности, а также к духовно-нравственной культуре.

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#кашира
#олимпиада
#школьники
#подростки
#ученики
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