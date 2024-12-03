В Кашире наградили призёров фестиваля «Девушки за ГТО!»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Награждение каширской сборной за второе место на фестивале «Девушки за ГТО!» среди учеников восьмых, девятых и десятых классов провели в школе №10, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Кубок и грамоту от имени главы городского округа Кашира Михаила Шувалова получила директор школы Наталья Волкова. Ученикам школы вручили награды различных возрастных ступеней ГТО. Кроме того, удостоверения и серебряные и бронзовые знаки ГТО были вручены учительнице физкультуры Ольге Шатовой», — говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Награждение провёл начальник Центра ГТО спортклуба «Кашира» им. Н.П. Елисеева Николай Гайворонский. Он поздравил школьников с наградами, пожелал им успехов в учёбе и новых спортивных достижений.
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