Учитель из Каширы принял участие в областном педагогическом форуме

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Председатель молодежного совета профсоюза, учитель каширской школы №4 Сергей Малицкий принял участие в ежегодный форум молодых педагогов «Я — педагог Подмосковья», сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«В программу форума вошли мастер-классы и открытые уроки, которые провели победители областных и федеральных профессиональных конкурсов, а также члены клуба «Педагог года Подмосковья». Кроме того, в рамках форума для молодых учителей были организованы тренинги, квесты, ток-шоу, интеллектуальные игры и консультации ведущих профсоюзных специалистов», — говорится в сообщении.Форум проходил в течение трёх дней — с 27 по 29 ноября — на территории парк-отеля «Сосновый бор» и школы №4 Орехово-Зуевского округа.
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