Два топ-менеджера РЖД подозреваются в получении многомиллионной взятки

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Заместители начальника центральной дирекции закупок и снабжения филиала компании «Российские железные дороги» Олег Кириллов и Алексей Савченко обвиняются в получении мошенническим путём крупных взяток. Их сумма составляет около 105 миллионов рублей.
Им предъявлено обвинение по части 6 статьи 205 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), сообщает ТАСС со ссылкой на информацию представителя правоохранительных органов. Черёмушкинский районный суд города Москвы принял решение об избрании в отношении Кириллова и Савченко меры пресечения в виде заключения под стражу в феврале 2024 года.
Как сообщили агентству в Басманном суде, который будет рассматривать уголовное дело, по нему в качестве обвиняемых проходят также начальник транспортного отдела административно-хозяйственного управления филиала РЖД Денис Андреев и заместитель директора по экономике и финансам этого управления Денис Стрельцов. Дело будет рассматриваться в закрытом режиме.
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