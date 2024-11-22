Экс-глава УЭБиПК МВД Новосибирска Вялков предстанет перед судом за взятки

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Утверждено обвинительное заключение в отношении бывшего начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Владимира Вялкова. Ему вменяют получение взяток от бутлегеров в размере почти 70 миллионов рублей.
Его действия следствие квалифицировало по частям 5 и 6 статьи 290 УК РФ (получение взяток в крупном и особо крупном размере), передаёт «Коммерсант». Как установили следователи, в 2012 и 2013 годах обвиняемый, занимавший в то время должность начальника УЭБиПК по Новосибирску, оказывал покровительство производителю нелегального алкоголя. За это он получил взятку в размере 370 тысяч рублей.
С 2017 по 2022 год Вялков, уже будучи начальником УЭБиПК по региону, получил за те же услуги 69 миллионов рублей. По данному уголовному делу арестован также знакомый бывшего высокопоставленного борца с коррупцией, которому вменяется посредничество при взятке. Дело будет рассмотрено в Центральном городском суде Новосибирска.
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Александр Бойцов