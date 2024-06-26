Два ученика из Павловского Посада сдали ЕГЭ по английскому языку на 100 баллов

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Высший результат на ЕГЭ по английскому языку получили 2 ученика Павлово-Посадского округа. Об этом сообщила пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
Ученики Павлово-Посадского городского округа неоднократно доказывали, что они способны решать самые сложные задачи.
По итогам экзаменов в школе уже восемь выпускников, которые получили 100 баллов на ЕГЭ.
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«Это подтверждают результаты ЕГЭ, где есть стобалльники, а также победы и призовые места в федеральных и региональных олимпиадах и конкурсах. В этом году ещё двое выпускников получили 100 баллов по ЕГЭ по английскому языку.Поздравляю Полину Леонидовну Устьеву и Никиту Сергеевича Гусева из школы №18 имени Н.В. Менчинского с успешным окончанием школы и блестящими результатами на экзаменах!», — поделились в пресс-службе.
По итогам экзаменов в школе уже восемь выпускников, которые получили 100 баллов на ЕГЭ.
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Мира Полтева