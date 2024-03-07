Два украинских беспилотника сбиты в небе над Тульской областью

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Два вражеских беспилотных летательных аппарата уничтожены над Тульской областью, сообщает РИА Новости со ссылкой на власти региона. По предварительной информации, жертв и разрушений инфраструктуры не зафиксировано.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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