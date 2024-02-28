Очередной беспилотник ВСУ сбили в Белгородской области

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Уже второй украинский беспилотник сбит в Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны России.
«Около 16.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Уточняется, что вражеский беспилотник был сбит в небе над Белгородской областью.
При этом, ранее глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что украинские войска обстреляли белгородское село Тишанка. Дрон-камикадзе попал прямо по автомобилю КАМАЗ, однако, к счастью, в результате этой атаки никто не пострадал.
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Элина Позднякова