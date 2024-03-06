Беспилотник ВСУ уничтожен над территорией Воронежской области

Фото: istock / aapsky
Система ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа над Воронежской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ в Телеграм-канале.
Эти БПЛА могут нести до нескольких десятков килограммов взрывчатого вещества на расстояние до нескольких сотен километров. В ведомстве сочли действия Украины как попытку совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации.
О попытке удара ВСУ сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Как утверждает глава региона, пострадавших нет, а последствий на земле на данный момент не зафиксировали.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Минобороны: Су-25 уничтожили опорные пункты ВСУ на Краснолиманском направлении
Предложение Запада направить войска на Украину обусловили потерей Авдеевки
Опубликовано первое с начала СВО видео уничтожения американской РСЗО HIMARS
О попытке удара ВСУ сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Как утверждает глава региона, пострадавших нет, а последствий на земле на данный момент не зафиксировали.
Читайте также:
Минобороны: Су-25 уничтожили опорные пункты ВСУ на Краснолиманском направлении
Опубликовано первое с начала СВО видео уничтожения американской РСЗО HIMARS
Алина Юрчак