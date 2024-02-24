В Тульской области сбили третий за ночь беспилотник

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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили третье беспилотное средство за ночь над территорией Тульской области, сообщает областное министерство региональной безопасности на своем сайте.
Ранее сообщалось, что министерство региональной безопасности Тульской области информировало о сбитом украинском беспилотнике. Позднее Министерство обороны России объявило о втором сбитом дроне.
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