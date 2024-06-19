Старшеклассник из Волоколамска сдал ЕГЭ по физики на 100 баллов

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Учащийся Гимназии №1 города Волоколамска Роман Лебедев получил максимальные 100 баллов на едином государственном экзамене по физике. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Это первые 100 баллов по данному предмету в школах городского округа.
Ранее в Волоколамске школьники получали сто баллов за ЕГЭ по профильной математике, русскому языку, литературе, обществознанию, истории, информатике.
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«Высокий результат обусловлен отменными интеллектуальными способностями Романа, его трудолюбием, усердием и твёрдой нацеленностью на предельный успех! Эти 100 баллов – отличная награда как для Романа, так и его родителей, которые дружно поддерживают сына. И, конечно, особой признательности заслуживает учитель Любовь Ивановна Филатова — за её напряженную, кропотливую, творческую работу и веру в возможности каждого ученика!», — поделились в пресс-службе.
Ранее в Волоколамске школьники получали сто баллов за ЕГЭ по профильной математике, русскому языку, литературе, обществознанию, истории, информатике.
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Мира Полтева