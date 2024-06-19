Гимназист Александр Ляшенко стал первым 300-балльником в Щёлкове

Фото: пресс-служба администрации г. о. Щёлково
Выпускник Щёлковской гимназии №6 Александр Ляшенко, сдавший в этом году ЕГЭ, стал первым 300-балльником в Щёлкове. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Саша стал мультибалльником по трём предметам: русскому языку, математике и физике. Во всех этих дисциплинах он набрал наивысший балл. Для Александра характерны талант, трудолюбие и вера в себя. В этом году он стал победителем регионального конкурса исследовательских и проектных работ школьников «Высший пилотаж» по направлению «Физика», – отметили в администрации.Там поздравили выпускника, его родителей и педагогов с великолепным результатом, пожелав новых успехов и побед.
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Лора Луганская