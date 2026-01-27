Достижения.рф

Две горы в Кузбассе исключили из списка объектов культурного наследия

Фото: iStock/yrabota

Правительство Кузбасса не стало включать две горы, находящиеся в Таштагольском районе, в перечень объектов культурного наследия. Соответствующий документ подписал первый заместитель губернатора региона Андрей Панов.



По данным VSE42.RU, речь идёт о горах Зеленая и Мустаг в Шерегеше. Ранее обе были признаны объектами, обладающими признаками культурного наследия.

Отмечается, что на Мустаге даже летом лежит снег. Там находятся истоки рек Тельбес, Мундыбаш и Большой Таз. Зеленая гора получила название из-за густой растительности на её вершине и склонах.

«Горы Зеленая и Мустаг исключены из списка объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, расположенных на территории Кемеровской области», — приводит «Сiбдепо» распоряжение местных властей.

Контролировать исполнение постановления будет министр экономического развития Кузбасса Елена Галеева.
Элина Позднякова

