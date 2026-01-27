Две горы в Кузбассе исключили из списка объектов культурного наследия

27 января 2026, 10:54

Фото: iStock/yrabota

Правительство Кузбасса не стало включать две горы, находящиеся в Таштагольском районе, в перечень объектов культурного наследия. Соответствующий документ подписал первый заместитель губернатора региона Андрей Панов.





По данным VSE42.RU, речь идёт о горах Зеленая и Мустаг в Шерегеше. Ранее обе были признаны объектами, обладающими признаками культурного наследия.



Отмечается, что на Мустаге даже летом лежит снег. Там находятся истоки рек Тельбес, Мундыбаш и Большой Таз. Зеленая гора получила название из-за густой растительности на её вершине и склонах.





«Горы Зеленая и Мустаг исключены из списка объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, расположенных на территории Кемеровской области», — приводит «Сiбдепо» распоряжение местных властей.