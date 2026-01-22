В Волоколамске утвердили границы территории братской могилы советских воинов

22 января 2026, 16:01

оригинал Фото: пресс-служба Главного управления культурного наследия Московской области

В Волоколамском округе официально утвердили границы территории объекта культурного наследия регионального значения — «Братская могила советских воинов, 1941–1942 гг.». Памятник расположен в Волоколамске на улице Соборной, рядом с домом № 6. Об этом сообщили в Главном управлении культурного наследия Подмосковья.