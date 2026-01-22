В Волоколамске утвердили границы территории братской могилы советских воинов
В Волоколамском округе официально утвердили границы территории объекта культурного наследия регионального значения — «Братская могила советских воинов, 1941–1942 гг.». Памятник расположен в Волоколамске на улице Соборной, рядом с домом № 6. Об этом сообщили в Главном управлении культурного наследия Подмосковья.
Документ утвердили. Он определяет точные границы территории памятника и правила её использования.
Решение приняли, чтобы сохранить исторический облик объекта и защитить его от любых работ, которые могут нанести ущерб месту захоронения. Установленный режим использования земли не допускает действий, способных негативно повлиять на состояние памятника.
Принятые меры обеспечивают правовую защиту братской могилы и помогают сохранить память о советских воинах, погибших в 1941–1942 годах во время боевых действий за Подмосковье.
Читайте также: