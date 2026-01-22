Достижения.рф

В Волоколамске утвердили границы территории братской могилы советских воинов

оригинал Фото: пресс-служба Главного управления культурного наследия Московской области

В Волоколамском округе официально утвердили границы территории объекта культурного наследия регионального значения — «Братская могила советских воинов, 1941–1942 гг.». Памятник расположен в Волоколамске на улице Соборной, рядом с домом № 6. Об этом сообщили в Главном управлении культурного наследия Подмосковья.



Документ утвердили. Он определяет точные границы территории памятника и правила её использования.

Решение приняли, чтобы сохранить исторический облик объекта и защитить его от любых работ, которые могут нанести ущерб месту захоронения. Установленный режим использования земли не допускает действий, способных негативно повлиять на состояние памятника.

Фото: пресс-служба Главного управления культурного наследия Московской области
Принятые меры обеспечивают правовую защиту братской могилы и помогают сохранить память о советских воинах, погибших в 1941–1942 годах во время боевых действий за Подмосковье.


Ирина Паршина

