На известном российском горнолыжном курорте произошло массовое отравление

10 января 2026, 17:21

SHOT: На горнолыжном курорте Шерегеш произошло массовое отравление отдыхающих

Фото: iStock/Maksim Safaniuk

На известном российском горнолыжном курорте Шерегеш произошло массовое отравление среди отдыхающих. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.