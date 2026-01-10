На известном российском горнолыжном курорте произошло массовое отравление
На известном российском горнолыжном курорте Шерегеш произошло массовое отравление среди отдыхающих. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Туристы сообщили о симптомах отравления, включая тошноту, рвоту, диарею, высокую температуру до 38,5 градусов и головную боль. Одна из пострадавших рассказала, что рвота и диарея длились несколько часов, сопровождаясь сильной головной болью и болью в глазах. Из-за помутнения сознания, вызванного высокой температурой, ей было трудно уснуть.
Отдыхающие предположили, что причиной их недомогания мог стать ротавирус. В социальных сетях начали появляться жалобы на местный бар «Грелка», после посещения которого туристы также испытывали симптомы отравления. Представители бара в интервью журналистам опровергли связь с массовым отравлением, но подтвердили, что заведение временно закрыто.
