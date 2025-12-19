«Город, где рождались победы»: Елец может стать молодёжным центром России

19 декабря 2025, 10:13

В Липецкой области расположен Елец – небольшой, но по-настоящему значимый город с богатым историческим наследием и устойчиво развивающейся социальной средой. Сегодня он вновь находится в центре внимания: в ближайшей перспективе Елец может получить почётное звание «Город молодёжи».





Как сообщили «Радио 1» в Министерстве молодёжной политики региона, в 2025 году Елец стал участником Всероссийской премии молодёжных достижений «Время молодых». Муниципалитет подал заявку в специальной номинации, предназначенной для городов, не являющихся административными центрами субъектов Российской Федерации. По итогам экспертной оценки Елец вошёл в число финалистов и теперь претендует на получение статуса «Город молодёжи – 2026». В финале ему предстоит соперничество с Выксой, Новым Уренгоем, Норильском, Старой Руссой и Шерегешем.



Елец – один из древнейших городов России. В этом году ему исполнилось 879 лет. Его история неразрывно связана с ключевыми событиями отечественного прошлого. Горожане были свидетелями Куликовской битвы 1380 года, а в годы Великой Отечественной войны Елец стал ареной героических и судьбоносных сражений. С 6 по 16 декабря 1941 года здесь проходила Елецкая наступательная операция – одна из первых побед Красной Армии в битве за Москву. В ходе блестяще проведённой операции войска Юго-Западного фронта окружили и разгромили немецкую группировку, освободив город от оккупации. Победа под Ельцом позволила оттянуть силы противника от Тулы и внесла весомый вклад в общее зимнее контрнаступление. 16 декабря операция завершилась, войдя в историю как первая успешная фронтовая операция в самый тяжёлый период войны.



Именно за мужество, стойкость и массовый героизм защитников города 8 октября 2007 года указом президента России Владимира Путина Ельцу было присвоено звание «Город воинской славы».



Сегодня Елец – это не только памятник истории, но и современный промышленный и культурный центр региона, который по праву входит в число самых красивых городов страны. В нём действуют 13 муниципальных школ, 30 детских садов и три учреждения дополнительного образования. Работают филиалы высших и средних профессиональных учебных заведений, крупнейшим из которых является Елецкий государственный институт имени И. А. Бунина.



Особое внимание уделяется молодёжи. В сентябре 2025 года в Ельце открылся современный Центр молодёжи, созданный благодаря участию города во Всероссийском конкурсе программ комплексного развития «Регион для молодых». Новое пространство стало точкой притяжения для активных и инициативных ребят: здесь работают музыкальная и танцевальная студии, компьютерный класс, курсы юного журналиста, творческая мастерская, а также площадки для общения, обучения и реализации социальных инициатив.



Сегодня Елец продолжает борьбу уже на новом, мирном фронте. Город с воинской славой претендует на звание «Город молодёжи – 2026» в рамках премии «Время молодых». Параллельно в другом конкурсе участвует Смоленск, который борется за статус «Молодёжная столица России – 2026». Он является единственным городом-героем и представителем Центрального федерального округа среди финалистов.



Итоги голосования будут подведены 20 декабря, а поддержать города можно до 19 декабря включительно на портале «Госуслуги».



Победа в конкурсе – это не просто почётный титул на один год. Статус открывает перед городами серьёзные возможности:



стать федеральной площадкой для крупнейших молодёжных событий и инициатив;

получить методическую и экспертную поддержку в развитии молодёжной политики;

запустить дополнительные грантовые конкурсы для реализации молодёжных проектов.