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Страница с биографией Иванова исчезла с сайта Минобороны

29 апреля 2024, 18:34
Фото: iStock/sfreestee

Фото: iStock/sfreestee

С сайта Минобороны России исчезла страница с биографией ранее арестованного экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова.
Отмечается, что информация об Иванове также пропала со страницы, где перечислены все заместители Сергея Шойгу.

Напомним, что Иванова, который курировал работу военно-строительного комплекса, задержали 23 апреля. По данным следствия, замглавы оборонного ведомства вступил в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере. Сделку планировалось провести под видом оказания услуг имущественного характера при проведении порядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.



Решением суда Иванов заключён под стражу на месяца, все его счета арестованы. Сам экс-замминистра обороны не признаёт свою вину.

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В Молдавии отменяют штрафы за ношение георгиевской ленты
Нацкомитет «Победа»: молдавские суды отменяют штрафы за георгиевские ленты
29 апреля 2024, 18:57

Фото: iStock/Elena Titova

Молдавские суды начали отменять штрафы за ношение георгиевской ленты, при этом полиция страны продолжает угрожать жителям санкциями. Об этом глава Национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович сообщил в своём Telegram-канале.
Ранее в этот день глава полиции Молдавии Виорел Чернэуцану направил предупреждение жителям республики, в котором призывает воздержаться от ношения георгиевской ленты 9 Мая во избежание штрафа. Он подчеркнул, что в стране на законодательном уровне действует запрет на продажу, хранение, производство и ношение ленты, которая, по его словам, является «символом агрессии».

Петрович подчеркнул, что судебными инстанциями страны не было принято ни одного протокола, касающегося георгиевской ленты. А в настоящее время идёт процесс отмены административных протоколов по этому делу.

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#молдавия
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#георгиевская лента
#штрафы
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В майские праздники сотрудники Комлесхоза будут работать в усиленном режиме
29 апреля 2024, 18:37

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области

Силы и средства Комитета лесного хозяйства Московской области находятся в режиме повышенной готовности на майских праздниках. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
В длинные выходные и праздничные майские дни для контроля за пожарной ситуацией в лесах Подмосковья и ликвидации возгораний в лесах будет усилена работа сил и средств Комлесхоза.

«Осуществляется постоянный контроль за состоянием территории земель лесного фонда, в том числе занятых торфяниками. Проводится авиационный мониторинг пожарной опасности, а региональная диспетчерская служба Комитета работает в круглосуточном режиме. На патрулирование излюбленных мест отдыха граждан и лесных участков рядом с населенными пунктами выходят усиленные группы лесной охраны и полицейских», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Стоит отметить, что техника и личный состав лесопожарных формирований находятся в постоянной готовности к тушению лесных пожаров.

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#комлесхоз мо
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Жителям Краснознаменска рассказали об изменения в пропускной системе на территорию ЗАТО
29 апреля 2024, 18:20

Фото: Елена Аботурова

Жителям Краснознаменска разъяснили, какие изменения будут введены для оформления пропуска на территорию ЗАТО. Об этом сообщил корреспондент.
29 апреля в Краснознаменске прошел приём жителей , который провел глава муниципалитета Владимир Пирогов.

«С 25 апреля жители уже не могут выписывать разовые пропуска на территорию Краснознаменска без предъявления паспорта с регистрацией в ЗАТО.. Нами создана рабочая группа, люди пишут заявления, затем они рассматриваются в индивидуальном порядке. По каждому человеку сегодня принято предварительное решение, чтобы на праздники жители не остались без допуска на территорию. Это касается и семей военнослужащих, вышедших на пенсию, их детей, внуков, правнуков, а также лиц, купивших жильё», — подчеркнул глава.

Стоит отметить, что прием граждан продолжится 30 апреля.

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#зато
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Умер актер из фильма «Покаяние» Тристан Саралидзе
29 апреля 2024, 17:54

Фото: iStock/jorgeantonio

Грузинский актер Тристан Саралидзе скончался в возрасте 68 лет. Об этом информирует телеканал Rustavi2 со ссылкой на близких актера.
Саралидзе исполнил знаменитую роль докладчика на балконе в культовом фильме режиссера Тенгиза Абуладзе «Покаяние». Причина смерти актера не уточняется.

По информации источника, Саралидзе долгое время боролся с тяжелой болезнью.

В 1984 году актер снялся в советском фильме «Приказано взять живым». В 2003 году Саралидзе исполнил роль Арсена в литовско-российском сериале «Литовский транзит».

Ранее сообщалось, что на 49-м году жизни умер актёр театра и кино, заслуженный артист Азербайджана Юрий Омельченко. Причина смерти также не разглашается.

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#смерть
#сериал
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Жителей Молдавии призвали воздержаться от ношения георгиевской ленты 9 мая
Глава полиции Молдавии напомнил о штрафах за ношение георгиевской ленты 9 мая
29 апреля 2024, 16:52

Фото: iStock/Ekaterina Senyutina

Жителей Молдавии призвали воздержаться от ношения георгиевской ленты 9 мая во избежание штрафов. Такое заявление сделал глава полиции страны Виорел Чернэуцану.
При этом молдавская оппозиция ранее пригласила жителей принять участие в марше Победы 9 мая.

В настоящее время в стране действует запрет на продажу, хранение, производство и ношение георгиевской ленты, которая является «символом агрессии». Данный запрет закреплён на законодательном уровне. В случае нарушения закона последуют санкции, отметил глава полиции.

Напомним, что запрет георгиевской ленты, а также символов V и Z вступил в силу в Молдавии 20 апреля 2023 года. Отмечается, что наказание за нарушение последует только в том случае, если символика будет использована для оправдания или прославления военной агрессии, военных преступлений и преступлений против человечества. Доказать факт одного из этих нарушений должна будет полиция.

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#молдавия
#георгиевская лента
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#штраф
#9 мая
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В Волоколамске свыше сотни человек приняли участие в субботнике
29 апреля 2024, 15:21

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

Сотни волоколамцев присоединились к Всероссийскому субботнику. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Во всероссийском субботнике 27 апреля принимали участие школьники, активисты, сотрудники администрации и волонтеры.

«В Волоколамском округе для уборки в рамках субботника выбрано несколько десятков локаций на территории всего муниципалитета. Это придомовые территории, общественные пространства, скверы, парки, центральные улицы населённых пунктов. Трудовые коллективы приводили в порядок территории около своих организаций, а также проводили уборку на рабочих местах», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что у школ совместно родителями и педагогами дети высаживали саженцы деревьев. Также в городе провели «Чистый забег» в городском парке.

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#волоколамск
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Представители Подмосковья стали призерами хакатона ЦФО по искусственному интеллекту
29 апреля 2024, 14:53

Фото: пресс-служба «Россия – страна возможностей»

Трое жителей Московской области стали призерами хакатона по искусственному интеллекту в Центральном федеральном округе. Об этом сообщила пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей».
Награждение победителей состоялось в Москве. По итогам соревнования 15 команд-победителей разделили призовой фонд в 3 000 000 рублей.

«Кейс «Интеллектуальный анализатор обратной связи студентов» был посвящен разработке прототипа системы для интеллектуального анализа обратной связи студентов. Второе место заняла команда «ALT F4», в состав которой вошли Илья Гринюк из Балашихи и Артем Селезнев из Мытищ. В кейсе «Второй пилот для куратора / специалиста поддержки» участники разрабатывали чат-бот поддержки. Второе место заняла команда «16K20», в состав которой вошел Виталий Клементьев из Королева», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что все участники проекта получили возможность карьерного роста и социальный лифт в ИТ-сфере, оценку и обратную связь по разработанным решениям. Кроме для реализации своих проектов ребята уже нашли партнеров для дальнейшего развития.

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В деле об убийстве журналиста Листьева была допущена ошибка, но его всё ещё можно раскрыть
Скуратов: Дело об убийстве журналиста Листьева всё ещё можно раскрыть
29 апреля 2024, 13:32

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В деле об убийстве журналиста Владислава Листьева были допущены ошибки, однако, его всё ещё можно раскрыть, об этом заявил бывший генпрокурор РФ Юрий Скуратов в интервью для Аналитического центра ТАСС.
«Были вопросы, связанные с некой, ну что ли, даже недобросовестностью работников, в особенности оперативных служб, когда утекала информация из следственно-оперативной группы. Я даже потом видел, какие документы утекали», — отметил Скуратов.

По его мнению, дело Листьева всё ещё может быть раскрыто.

Напомним, 1 марта 1995 года Листьев поздно возвращался домой. Журналист зашёл в подъезд, где в него дважды выстрелил неизвестный. От полученных травм Листьев скончался на месте.

Спустя практически 30 лет ни исполнителей, ни заказчиков убийства найти не удалось.

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#убийство
#журналист
#следствие
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Юрист Селезнева объяснила, что делать в случае отказа от наследства
29 апреля 2024, 12:37

Фото: istockphoto / Thitiphat Khuankaew

Юрист Елизавета Селезнева рассказала, что делать в ситуациях, когда наследники отказываются от положенного им имущества.
Наследник может отказать от наследства в пользу другого лица, когда долги наследодателя превышают стоимость имущества или наследник не может погасить задолженность.

«Споры и тяжбы за наследство между родственниками умершего — не редкость. Бывают сложные случаи, разбирательства по которым тянутся не один месяц. Скажем, гражданка завещала свой дом младшему сыну, но забыла прописать в завещании участок. Теперь на него претендует старший сын, который в ссоре с младшим. Такие разбирательства отнимают у людей время, нервы и деньги. Если вы морально или материально не готовы вступить в длительный и изматывающий судебный конфликт за спорное наследство, то, возможно, правильно будет отказаться от наследства в пользу другого лица», — поделилась юрист в беседе с RuNews24.ru.

Она добавила, что если человек наследует бизнес своего родственника, но не намерен заниматься предпринимательской деятельностью, то он также имеет право отказаться от него и не закрывать обязательства по налогам умершего.

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