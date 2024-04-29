Страница с биографией Иванова исчезла с сайта Минобороны

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С сайта Минобороны России исчезла страница с биографией ранее арестованного экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова.
Отмечается, что информация об Иванове также пропала со страницы, где перечислены все заместители Сергея Шойгу.
Напомним, что Иванова, который курировал работу военно-строительного комплекса, задержали 23 апреля. По данным следствия, замглавы оборонного ведомства вступил в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере. Сделку планировалось провести под видом оказания услуг имущественного характера при проведении порядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.
Решением суда Иванов заключён под стражу на месяца, все его счета арестованы. Сам экс-замминистра обороны не признаёт свою вину.
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Напомним, что Иванова, который курировал работу военно-строительного комплекса, задержали 23 апреля. По данным следствия, замглавы оборонного ведомства вступил в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере. Сделку планировалось провести под видом оказания услуг имущественного характера при проведении порядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.
Решением суда Иванов заключён под стражу на месяца, все его счета арестованы. Сам экс-замминистра обороны не признаёт свою вину.
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Анастасия Чинкова