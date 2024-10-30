Лотосовые роды: акушер предупредила об опасности появления на свет ребенка на дому

Фото: iStock/gorodenkoff
Сейчас в социальном пространстве опять возник всплеск интереса к домашним родам и так называемым «лотосовым» — когда у ребенка не отрезается пуповина, а в течение нескольких дней после рождения он продолжает ей «питаться». Самый важный вопрос в таких спорах: насколько это безопасно для матери и ребенка?
Акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ по репродуктивному здоровью и правам Любовь Ерофеева в беседе с «Радио 1» сообщила, что домашние роды — это безумно опасное занятие.
По ее словам, идея по поводу сохранение пуповины у ребенка, ничем не подтверждена и противоестественна.
Читайте также:
42-летняя бывшая участница «Фабрики» Сати Казанова родила первенца
Врачи МОНИИАГ помогли пациентке с 12 операциями родить здорового ребёнка
Беременная женщина несколько недель носила мертвого ребенка: врачи из Уфы отказались признавать вину, подробности
«Это возможно при условии, что около вашего подъезда будут стоять две скорые помощи, потому что роды — это непредсказуемая ситуация. То, как женщина вынашивает ребенка, как она себя чувствует, ни о чем не говорит. Мы не знаем, что произойдет, это очень коварная вещь, могут быть самые сложные и неприятные случаи. А если у женщины есть какие-то особенности со здоровьем, то она тем более должна рожать под круглосуточным присмотром персонала», — заявила эксперт.
По ее словам, идея по поводу сохранение пуповины у ребенка, ничем не подтверждена и противоестественна.
«Это абсолютно противоестественная идея. Пуповина перестает пульсировать, как только малыш родился, потому что у него расправляются легкие, и начинается аэробное дыхание, он начинает дышать воздухом. Внутриутробно ему необходима плацента и пуповина, чтобы снабжать кислородом и питательными веществами, никакого смысла в том, чтобы сохранять ее долго, абсолютно нет», — сообщила врач.
Читайте также:
42-летняя бывшая участница «Фабрики» Сати Казанова родила первенца
Врачи МОНИИАГ помогли пациентке с 12 операциями родить здорового ребёнка
Беременная женщина несколько недель носила мертвого ребенка: врачи из Уфы отказались признавать вину, подробности
Анастасия Бондарева