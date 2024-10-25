42-летняя бывшая участница «Фабрики» Сати Казанова родила первенца

Фото: Риа Новости/ Алексей Филиппов
Экс-участница «Фабрики» Сати Казанова впервые стала мамой. Певица родила дочь.
Ещё 23 октября певица Сати Казанова родила первенца в одном из элитных роддомов. Этим поделилась у себя в социальных сетях сама новоиспеченная мать.
Дочь певицы появилась на свет при свечах под звучание мантр. Муж Сати Стефано был вместе с женой на родах и поддерживал её.
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«23.10.2024. Родилась наша долгожданная доченька. Говорят, судьбой предопределено, как именно и в каких обстоятельствах приходит в этот мир человек… Наша крошка, видимо, поцелована этой самой судьбой, раз все случилось так красиво, мягко, сакрально. Я всегда мечтала о домашних "лотосовых" родах. Но, понимая, что беременность поздняя и столь драгоценная, мы выбрали обстоятельства, в которых возможно создать желаемую нами атмосферу и, что очень важно, компетентное врачебное сопровождение, настроенное на такие же органичные роды», — рассказала Сати Казанова.
Дочь певицы появилась на свет при свечах под звучание мантр. Муж Сати Стефано был вместе с женой на родах и поддерживал её.
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Ольга Енгалычева