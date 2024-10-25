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42-летняя бывшая участница «Фабрики» Сати Казанова родила первенца

Бывшая участница «Фабрики» Сати Казанова родила первенца
25 октября 2024, 17:21
Фото: Риа Новости/ Алексей Филиппов

Фото: Риа Новости/ Алексей Филиппов

Экс-участница «Фабрики» Сати Казанова впервые стала мамой. Певица родила дочь.
Ещё 23 октября певица Сати Казанова родила первенца в одном из элитных роддомов. Этим поделилась у себя в социальных сетях сама новоиспеченная мать.

«23.10.2024. Родилась наша долгожданная доченька. Говорят, судьбой предопределено, как именно и в каких обстоятельствах приходит в этот мир человек… Наша крошка, видимо, поцелована этой самой судьбой, раз все случилось так красиво, мягко, сакрально. Я всегда мечтала о домашних "лотосовых" родах. Но, понимая, что беременность поздняя и столь драгоценная, мы выбрали обстоятельства, в которых возможно создать желаемую нами атмосферу и, что очень важно, компетентное врачебное сопровождение, настроенное на такие же органичные роды», — рассказала Сати Казанова.



Дочь певицы появилась на свет при свечах под звучание мантр. Муж Сати Стефано был вместе с женой на родах и поддерживал её.

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Полиция попросит взять Гуфа под арест за грабёж
Полиция попросит взять рэпера Гуфа под арест по делу о грабеже группой лиц
25 октября 2024, 16:54

Фото: Риа Новости/ Владимир Трефилов

Полиция попросит арестовать рэпера Гуфа (Алексея Долматова) в рамках дела о грабеже группой лиц с применением насилия.
В скором времени следствие будет ходатайствовать об аресте рэпера. Алексею Долматову грозит до семи лет лишения свободы.

23 октября утром рэпера Гуфа задержали в Подмосковье за драку. Музыкант с друзьями отдыхали в банном комплексе Апрелевки. По одной из версий конфликт произошел из-за девушки, к которой Долматов приставал, по другой — из-за возникшей проблемы с оплатой услуг комплекса.

Гуф был доставлен в отдел полиции, где в отношении него сотрудники составили протокол о мелком хулиганстве. Потом поступила информация, что против Алексея Долматова было возбуждено уголовное дело о грабеже, совершённым группой лиц с применением насилия.

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Вдову Градского осудили за памятник на его могиле: что мэтр скрывал, запираясь в особняке с молодой женой
25 октября 2024, 13:29

Александр Градский (Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости)

После смерти народного артиста России Александра Градского между его детьми и молодой вдовой Мариной Коташенко вспыхнули серьезные скандалы, которые продолжаются уже третий год. Члены семьи так увлеклись разборками и дележкой наследства, что совершенно забыли о могиле Градского, которая на протяжении этого времени выглядела весьма запущенной. 22 октября памятник на месте захоронения мэтра все же был установлен, однако и на это событие поклонники певца отреагировали негативно. Что возмутило общественность расскажет «Радио 1».

Вдова Градского установила памятник на его могиле


Посетители кладбища, приходившие почтить память певца и композитора, три года видели лишь деревянный крест и фотографию Градского. На фоне других могил она выглядела очень скромно.

На днях вместо креста покойному артисту наконец установили памятник, и, казалось бы, поклонники его творчества могли бы успокоиться. Однако новое сооружение вызвало множество вопросов и споров, даже появились сравнения с мусором. Ранее планировалось, что на месте захоронения Александра Градского появится монумент, эскиз которого предложила его экс-супруга Ольга Фартышева. Однако новый памятник не имеет к ней никакого отношения, что вызвало недоумение у многих.



Согласно эскизам Ольги, на могиле должен был быть изображен большой камень, будто глыба. Ранее Ольга рассказывала в эфире телепередачи о том, что таково было желание самого Градского.

«Он говорил: «Когда меня не станет, я бы хотел, чтобы у меня на могиле была просто глыба», — озвучила тогда желание артиста его бывшая супруга.

Теперь последняя супруга Марина Коташенко решила прокомментировать ситуацию. В интервью aif.ru молодая вдова объяснила, что такой выбор не случаен: ее супруг всегда был скромным человеком и предпочитал черный цвет.

«Александр Борисович всегда был очень лаконичен, выходя на сцену: черный фон, черная рубашка, гитара и его голос. Он считал, если артисту есть, что сказать со сцены, то ему не нужны никакие украшательства. Поэтому и памятник мы хотели сделать лаконичным. Мне кажется, таким, как на этой фотографии его запомнили зрители. И таким его запомнили наши дети», — сказала Марина.

Во время открытия памятника 22 октября присутствовала как сама Марина Коташенко, так и дети народного артиста.

Могила Александра Градского (Фото: РИА Новости/Алексей Куденко)

Вдова и дети Александра Градского делили многомилионное наследство


У Александра Градского было пять законных наследников. К ним относятся его вдова, 42-летняя Марина Градская (в девичестве Коташенко), а также их сыновья: 8-летний Саша и 4-летний Иван. Кроме того, у артиста есть двое детей от третьего брака — 42-летний Даниил и 36-летняя Мария.

Суды были инициированы старшими наследниками Градского, которые оказались недовольны тем, что получили меньшую долю по сравнению с другими наследниками и возмущались браком отца.

Даниил Градский высказал мнение, что его отец женился под давлением Марины. В то же время существует и другая версия: возможно, таким образом легендарный артист хотел обеспечить защиту матери своих детей, которых еще нужно воспитывать. Стоит отметить, что Марина Градская полностью посвящена воспитанию наследников и не работает.

Как Градский жил с молодой женой


Александр Градский и Марина Коташенко (Фото: соцсети А. Градского)

Семья Градского проживала в загородном особняке, куда гости заходили крайне редко, поэтому все конфликты и недоразумения оставались вне поля зрения. Некоторую информацию об их отношениях удалось узнать благодаря домработнице музыканта, которая появилась на шоу «Секрет на миллион» после его ухода из жизни.

Она рассказала, что даже спустя многие годы Градский продолжал ревновать Марину, постоянно интересуясь, где и с кем она проводит время. Он знал её распорядок дня и мог внезапно появиться дома, чтобы убедиться, что она на месте. Ссоры между ними тоже имели место, но в такие моменты они запирались в своей комнате и просили прислугу уйти. В последнее время они даже стали жить отдельно: он — в московской квартире, а она — в загородном доме.

Отношения Марины со старшими детьми Градского так и не сложились, несмотря на то что они практически ровесники. Домработница рассказывала, что сын Дмитрий и дочь Мария ревновали своего отца к новой избраннице, чувствуя себя обделёнными.

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«Бездарный идиот»: за что Дробыш оскорбил Шаляпина, подробности скандала
25 октября 2024, 11:09

Прохор Шаляпин (Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости)

У певца Прохора Шаляпина были все возможности стать успешным артистом, однако он выбрал путь к популярности через скандалы, интриги и недобрые слухи. Об этом заявил Виктор Дробыш, назвав исполнителя «бездарным идиотом». Подробнее о причинах скандального высказывания продюсера расскажет «Радио 1».

Продюсер Виктор Дробыш отнёс Прохора Шаляпина к «бездарным идиотам»



В эфире шоу «Макарена» для «VK Видео» Виктор Дробыш рассказал, что впервые встретил Шаляпина во время его участия в музыкальном проекте «Фабрика звезд-2». В тот момент он заметил у певца хорошие задатки, которые впоследствии были испорчены его отношениями с женщинами, значительно старше него, а также мнимой дружбой с балериной Анастасией Волочковой и другими скандальными эпизодами из его жизни.

«Есть много бестолковых, бездарных идиотов, которые на рынке существуют. По факту, что он поет и кто он, многие даже не знают. Ну вот яркий пример — Прохор Шаляпин. Он же все-таки музыкант», — сказал Дробыш.

Виктор Дробыш (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Он также добавил, что Шаляпин мог бы стать вторым Николаем Басковым, но растратил все задатки.

«Это же я мумию откопал. Он мог быть певцом а-ля Николай Басков. Но пошел по другому пути. Присутствие в шоу-бизнесе есть, он появляется в каких-то передачах, разные каналы его приглашают — то есть имя знают, но к музыке это не имеет никакого отношения», — подытожил продюсер.

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«У меня не было любви»: Прохор Шаляпин впервые ответил на обвинения в смерти жены-миллионерши Дэвис

Между тем, за Прохором Шаляпиным действительно закрепилась слава – сердцееда, предпочитающего избранниц с жизненным опытом.

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В Твери отменили концерт группы «Звери» из-за «неоднозначной позиции артиста»
24 октября 2024, 18:58

Роман Билык (Рома Зверь) (Фото РИА Новости/Алексей Майшев)

Администрация города Тверь не согласовала группе «Звери» проведение концерта, который должен был состояться 13 ноября в спортивном комплексе «Юбилейный». Причиной была названа «неоднозначной позиции артиста»
Об этом сообщили музыканты на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Представители коллектива сообщили, что они никак не смогли повлиять на решение тверских властей, которые отказали им в праве выступить перед жителями города. «Звери» пообещали вернуть зрителям все деньги за билеты, а также прислать жителям Твери промокод для покупки билета со скидкой на их концерты в окрестных городах.

Стоит отметить, что в августе 2023 года фронтмен и вокалист группы Рома Зверь (настоящее имя — Роман Билык) и гитарист Герман Осипов выступали перед бойцами в ДНР. Они пели свои песни военнослужащим оперативно-боевого тактического формирования «Каскад».

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Рэпер Гуф надеется отсидеться в больнице вместо тюрьмы
Российский рэпер Гуф находится в больнице в подмосковной Апрелевке
24 октября 2024, 14:49

Алексей «Гуф» Долматов (Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

Российский рэп-исполнитель и основатель бренда одежды Гуф по-прежнему находится в больнице в подмосковной Апрелевке. Алексей Долматов (так на самом деле зовут певца) неплохо себя чувствует и передаёт привет «пацанам», приславшим ему в подарок спартаковскую футболку.
На кадрах видео, которое опубликовал телеграм-канал SHOT, 45-летний артист также шлёт дарителям воздушные поцелуи обеими руками, из которых одна — в гипсе. Накануне рэперу выдали обязательство о явке в отдел полиции, он должен явиться туда сегодня. Судя по бодрому виду и репликам, Гуф вполне в состоянии это сделать, однако тут есть один нюанс.

Если певец явится в участок, его с большой вероятностью «закроют» на 15 суток, так как на него составлен административный протокол за мелкое хулиганство. Если этому сопутствовала драка, как в данном случае, то наказанием обычно является административный арест именно на такой срок. Кроме того, Долматова непременно допросят по уголовному делу о грабеже с применением насилия. Напомним, рэпер дал полицейскому по уху и отобрал у него телефон, так как тот снимал певца.

Возможно, Лёха решил, что ему лучше полежать пока в больнице, чем посидеть в камере предварительного заключения.

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#рэп
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«У нас пара»: с кем SHAMAN завел роман после развода с женой и кого «кормил с рук» во время брака
24 октября 2024, 13:25

Ярослав Дронов (Фото: Екатерина Чеснокова)

Российский певец Ярослав Дронов (SHAMAN) согласился участвовать в новом проекте композитора и продюсера Игоря Матвиенко — этно-опере «Князь Владимир». Автор идеи рассказал журналистам о том, почему предложил роль именно Ярославу и поделился некоторыми подробностями личной жизни исполнителя. Свободно ли сердце SHAMANа после развода расскажет «Радио 1».

Игорь Матвиенко пригласил SHAMANа на роль князя

Несколько лет назад продюсер и композитор Игорь Матвиенко поразил своих поклонников оригинальной задумкой: объявил о создании этно-оперы под названием «Князь Владимир». Главную роль в постановке исполняет SHAMAN. Игорь Матвиенко отметил, что пригласил Ярослава на эту роль еще до того, как артист стал широко известен.

«Когда я увидел этого молодого человека, он был ещё очень молод. Это сейчас он уже заматерел, женился, развелся», — шутит продюсер, вспоминая недавний развод SHAMANа.

Игорь Матвиенко отметил, что его прежде всего поразил голос Ярослава, поэтому он первым подошел к певцу, познакомился с ним и рассказал о своей этно-опере.

«У Ярослава сейчас вообще нет ни на что времени. У него нет никакой личной жизни, только работа. Он вообще не отдыхает», — делится своими наблюдениями Игорь Матвиенко.
Асият Сайгидова (Фото: соцсети А. Сайгидовой)

SHAMAN рассказал об отношениях с Соей


В опере также принимает участие певица Соя, которая исполняет роль жены князя (Дронова) Рогнеды. Напомним, слухи о романе между артистами начали появляться еще во время конкурса «Новая волна» в Сочи, когда их заметили в нежных объятиях на красной дорожке.

«Если в театре закончились романы, нужно распускать труппу. Мы играем мужа и жену, вживаемся в роль. Надеюсь, получается. Надеюсь, Рогнеда довольна», — уклоничво высказался об отношениях с Соей SHAMAN.

Кроме того, за несколько месяцев до развода Дронова и Сою увидели их в одном из самых дорогих ресторанов Москвы, где певец кормил Асият с рук. Заслуженный артист утверждает, что они всего лишь партнеры по этно-опере, в которой играют влюбленных.
«У нас пара, у нас как бы семья, поэтому репетиции идут плотно. Я не одинок. Со мной народ, со мной страна, Россия», — заключил артист.

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#шоу-бизнес
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«Молимся на копию»: старинные картины из замка Пугачёвой оказались подделкой
Добровинский: большинство картин Пугачёвой оказались подделкой
24 октября 2024, 13:09

Фото: iStock/Nikolaev

Картины, которые уехавшая из России певица Алла Пугачёва всеми силами пыталась вывезти из замка в подмосковной деревне Грязь, являются подделками. Об этом заявил адвокат и коллекционер с большим стажем Александр Добровинский в беседе с SHOT.
Он отметил, что висевшие в доме старинные полотна являются лишь копиями, а оригиналы хранятся в других местах.

Так, например, в замке Примадонны представлена картина «Вид на город у реки с ветряной мельницей» художника Яна ван Гойена. Оригинал этой картины был продан на аукционе Sotheby's, и теперь находится в личной коллекции американского бизнесмена. Оригинал был продан за почти 500 тысяч долларов. Хорошую копию при этом можно приобрести за 10-15 тысяч рублей.

Добровинский подчеркнул, что на таможне никто не знает, оригинал или копию пытаются вывезти люди, поэтому Пугачёву направят в Минкульт за получением разрешения на вывоз. Так, певица и её муж Максим Галкин* должны будут принести дешёвые копии в ведомство, чтобы получить разрешение на их вывоз из страны.

«Сидим дома и молимся на копию за 10-15 тысяч рублей, бьём челом и возносим хвалу Малым Голландцам, сделанным в Китае», – сыронизировал адвокат.

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*признан Минюстом РФ иноагентом
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На рэпера Гуфа завели уголовное дело после конфликта в Апрелевке
Рэпер Гуф будет осужден за избиение полицейского в Апрелевке
24 октября 2024, 12:43

Фото: Риа Новости/ Владимир Трефилов

На рэпера Гуфа завели уголовное дело после того, как он избил сотрудника правоохранительных органов в подмосковной Апрелевке.
23 октября музыкант Гуф (Алексей Долматов) отдыхал в банном комплексе с друзьями и приглашенными девочками. Администратору комплекса показалось, что музыкант домогался одной из них и она позвонила своему брату-полицейскому, сообщает LIFE.

На улице мужчины сначала выясняли отношения словесно, затем в ход пошло рукоприкладство. Рэпер Гуф нанёс полицейскому удар рукой по голове, а потом замахнулся на него ногой.

Пострадавшим оказался 27-летний сотрудник патрульной-постовой службы. После драки у него диагностировали сотрясение, ушиб уха и закрытую черепно-мозговую травму. Гуф также забрал у сотрудника телефон.

«После конфликта в Подмосковье на Долматова составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство»», — сообщили в правоохранительных органах.

Также сотрудники полиции начали проверку по двум уголовным статьям в отношении Гуфа.

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Лерчек под арестом, изменивший жене Natan и влюбленная Бородина: как прошла премия Жара Media Awards
24 октября 2024, 11:47

Джиган и Оксана Самойлова (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

23 октября в Подмосковье прошла церемония вручения премий «ЖАРА MEDIA». Мероприятие посетили блогеры, артисты и продюсеры: Оксана Самойлова и Джиган, Яна Рудковская, Адександр Стоун, Люся Чеботина, Алена Водонаева, Анастасия Созоник, Анна Покров и многие другие. Кого из номинантов убрали из программы, как Оксана Самойлова предложила повышать рождаемость и кто заплатил Инстасамке полмиллиона рублей – в материале «Радио 1».

Премия Жара Media Awards 2024


Популярным блогерам и артистам были вручены статуэтки за лучшие клипы, музыкальные альбомы, песни и другие достижения. В двух номинациях на победу претендовала блогер Лерчек, которая сейчас находится под домашним арестом из-за нового уголовного дела. Из программы блогер была исключена, однако еще несколько дней назад на официальном сайте за нее можно было проголосовать.

Среди номинантов также были Ольга Бузова, Инстасамка, Филипп Киркоров, Леон Кемстач, Natan, Лолита и другие звезды.


Ковровая дорожка премии Жара Media Awards 2024


Николай Сердюков и Ксения Бородина (Фото: Радио 1)

Филипп Киркоров на дорожке не появился, но был заявлен в номинации «Коллаб года» за совместную песню с Олегом Майами «Стирай». Ксения Бородина, которая в этом году стала одной из ведущих премии, на дорожку вышла с дочками и возлюбленным Николаем Сердюковым. Кроме того, Бородина и Сердюков были представлены в номинации «Пара года».

Mona и Эльдар Джарахов (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)


Конкуренцию им составили Эльдар Джарахов и Мона, которые позировали на дорожке в парных образах. Среди приглашенных на мероприятие были Алена Водонаева, Анастасия Созоник, Джиган, Оксана Самойлова, Стас Ярушин, Люся Чеботина, Яна Рудковская и множество других звезд.


Откровения артистов


В ходе общения с журналистами знаменитости обсудили свои планы на будущее и высказали мнения о новых инициативах российских властей. Жена Джигана и мама четверых детей Оксана Самойлова отметила, что для повышения рождаемости в стране необходима «подушка безопасности» для российских женщин. По ее мнению, это могло бы привести к тому, что в каждой семье будет по пять детей.

Оксана Самойлова (Радио 1)

«Элементарно повысить рождаемость, если бы была возможность достойно содержать детей. То есть не так, что в каких-то обносках, и ты сам, что нашел, то и дал», — заявила блогер.
Продюсер Яна Рудковская рассказала о своей мечте. Она сообщила, что хотела бы купить квартиру в историческом здании в Санкт-Петербурге, так как считает этот город своим местом силы.

Яна Рудковская (Фото: Радио 1)


Актер и музыкант Станислав Ярушин высказал свое мнение по поводу повышения МРОТ с 2025 года. Он отметил, что у каждого человека свои финансовые запросы и подчеркнул, что всегда умел жить в пределах своих средств. Ярушин посоветовал инвестировать, независимо от уровня МРОТ, и настаивал на важности регулярных сбережений. Он также рассказал журналистам о том, чем закончились его судебные разборки с Инстасамкой. Артист сообщил, что выплатил коллеге по сцене 550 тыс. рублей по причине нарушения авторских прав.

Станислав Ярушин (Фото: Радио 1)


«Нам многие ребята, я благодарен очень многим артистам, на которых мы делали каверы, говорят: «Спасибо огромное, что вы популяризируете наши песни, нам очень приятно». И есть такой прецедент. И много таких примеров, что после того, как песни прозвучали в МузЛофте, даже уже забытые, их стали больше слушать», — сказал Ярушин.

Напомним, в июне Инстасамка выиграла суд у Ярушина по делу о нарушении авторского права. Причиной иска, который подал директор Инстасамки Максим Столяров, стал кавер на песню певицы «За деньги — да», который исполнила Mia Boyka на шоу Ярушина MUZLOFT.


Награждение номинантов Жара Media 2024


Победу в номинации «Инфлюенсер года» одержала Оксана Самойлова. Epic мужчиной года стал Niletto. В числе претендентов на это звание были Джиган, Toni, Миша Марвин, Леша Свик и Natan, который недавно оказался в центре скандала. Напомним, женатого артиста застали за поцелуями с Лерчек во время съемок шоу «Звезды в джунглях».

Несмотря на неприятный инцидент на съемках шоу, Natan остался в программе премии, хотя ведущие не упустили шанса пошутить, что он мог бы выиграть в номинации Epic Fail.

Люся Чеботина (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Среди других лауреатов статуэтки получили Люся Чеботина за клип «За бывшего», Мот за альбом «Август навсегда», а Егор Крид — за совместный трек с Jony «Дым». Anna Asti была признана хитмейкером года, хотя на церемонии не присутствовала, но записала видеообращение для гостей. Эмин Агаларов вручил Яне Рудковской специальную награду «Легенда медиаиндустрии». Инстасамка и Moneyken были названы медиасемьей года, а кавером года стали «Океаны» в исполнении Xolidayboy.

Частью шоу стала музыкальная программа — на сцене в этот вечер пели Soda Luv, Коста Лакоста, Люся Чеботина, Валя Карнавал, Мот, Gayazovs Brothers. Прозвучал нашумевший хит «Гламур». Финальным аккордом стало выступление Инстасамки.

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