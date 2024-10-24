Врачи МОНИИАГ помогли пациентке с 12 операциями родить здорового ребёнка

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В Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии (МОНИИАГ) для наблюдения во время беременности направили 31-летнюю женщину с аномалией Арнольда-Киари, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Ранее пациентка уже перенесла 12 нейрохирургических операций, которые успешно устранили аномалию и гидроцефалию, позволив ей стать матерью.
«Беременность и роды у женщин с аномалией Арнольда-Киари представляют серьезные трудности для акушеров-гинекологов и несут риски неврологических нарушений. Благодаря слаженной работе междисциплинарной команды специалистов и регулярным обследованиям, удалось избежать осложнений. В ходе естественных родов в положенный срок пациентка родила здорового мальчика. Здоровье мамы и ребенка не вызывает опасений», — сообщила старший научный сотрудник Кетеван Ахвледиани.
На пятые сутки после родов счастливая мать и её сын вернулись домой, где продолжат наблюдаться у специалистов амбулаторно.
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