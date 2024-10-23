Беременная женщина несколько недель носила мертвого ребенка: врачи из Уфы отказались признавать вину, подробности

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Жительница Уфы несколько недель вынашивала мертвый плод, рискуя своей жизнью. Женщина считает, что участковый гинеколог не уделил должного внимания ее состоянию, однако в больнице отказываются признавать свою вину. Подробности – в материале «Радио 1».
Беременность
Для 34-летней Ирины беременность была второй. У нее уже есть десятилетний сын, и вместе с мужем они мечтали о том, что в семье еще будет пополнение.
«Когда в декабре я узнала о беременности, была безмерно счастлива», — вспоминает женщина.
На первом УЗИ врачи сообщили о слабом сердцебиении плода, но заверили, что повода для беспокойства нет. Вся беременность до 20 недели проходила без осложнений: анализы и скрининги были в норме, серьезных проблем выявлено не было.
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Ухудшение здоровья
Однако на 21-22 неделе беременности произошло событие, которое разрушило все надежды семьи. В беседе с изданием «КП – Уфа» Ирина рассказала, что однажды вечером на работе она почувствовала сильные движения ребенка в животе. Ирина тут же обратилась к гинекологу. Ее осмотрели и заверили, что все в порядке. Этот момент она сейчас вспоминает с уверенностью в том, что именно тогда ее ребенок умер.
Следующий прием в больнице был назначен лишь через 5-6 недель. Ирину направили в частную клинику для проведения дорогостоящего обследования, которое не могли сделать в государственной больнице. Во время обследования врач, взглянув на живот пациентки, ахнула — он был впалый и перестал расти.
«Я списывала все на резкую потерю веса, ведь мой гинеколог уверял, что все хорошо», — оправдывалась женщина, когда ее спрашивали, как она не заметила таких явных симптомов.
В конечном итоге Ирине пришлось пройти сложную операцию, в ходе которой были вызваны искусственные роды.
Мертвый ребенок
Региональный минздрав начал служебное расследование по данному случаю. Врачи пытаются выяснить, как произошло, что смерть плода не была обнаружена вовремя.
«Я не могу точно сказать, сколько времени она проходила с мертвым ребенком, но это точно не шесть недель. Почему Ирина не забила тревогу из-за отсутствия шевелений? Я признаю, что в этом тоже есть моя вина. Мы всегда поддерживали связь», — объясняет участковый врач.
По ее версии, в тот момент, когда пациентка приходила на осмотр, ребенок еще был жив.
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