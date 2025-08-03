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Автобус с 25 пассажирами рухнул с моста в селе Дефановка в Краснодарском крае

Фото: iStock/Snezhana Kudryavtseva

Автобус с 25 пассажирами рухнул с моста в селе Дефановка в Краснодарском крае, где поднялся уровень реки. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.



Инцидент произошел на улице Кольцевой. Все 25 человек спасены. По данным оперативного штаба региона, в операции принимали участие семь человек и две единицы техники.

Согласно информации Telegram-канала Kub Mash, сотрудники крестьянско-фермерского хозяйства в Джубге ехали на работу. Вдруг течение подхватило автобус и завалило на бок.

Сотрудники правоохранительных органов на месте опрашивают свидетелей.

Екатерина Коршунова

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