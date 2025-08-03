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В водоёме Подмосковья нашли труп женщины со следами насильственной смерти

В Балашихе из воды подняли тело женщины с признаками насильственной смерти
Фото: Istock/Kerkez

В одном из водоёмов города Балашихи Московской области было найдено тело женщины с явными признаками криминальной смерти. Об этом сообщает МЧС Московской области.



Трагическая находка была обнаружена у деревни Федурново. Тело погибшей женщины вытащили из реки Чёрная. Установлено, что на трупе имеются ярко выраженные следы насильственной гибели. Следователи работают над установлением личности утопленницы и проводят проверку по факту страшной находки.

Согласно данным МЧС Московской области, за минувшие сутки в регионе были зафиксированы другие происшествия: один человек утонул, ещё одному удалось спастись благодаря оперативным действиям спасателей. Ведомство призвало россиян соблюдать осторожность у водоёмов.

Ранее сообщалось об инциденте в Москве, где 18-летний парень порезал семью и покончил с собой.

Ольга Щелокова

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