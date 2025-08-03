В водоёме Подмосковья нашли труп женщины со следами насильственной смерти

03 августа 2025, 11:54

В Балашихе из воды подняли тело женщины с признаками насильственной смерти

Фото: Istock/Kerkez

В одном из водоёмов города Балашихи Московской области было найдено тело женщины с явными признаками криминальной смерти. Об этом сообщает МЧС Московской области.