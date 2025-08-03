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В сибирском городе мужчина выбросил кота из окна многоэтажки

В Ангарске живодер выбросил кота с 5-го этажа
Фото: Istock/Okssi68

В Ангарске мужчина выбросил кота из окна многоэтажки. Органы правопорядка проводят проверку по факту жестокого обращения с животным. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.



Чрезвычайное происшествие случилось вечером 2 августа в 15-м микрорайоне. Женщина, работающая в парикмахерской, увидела, как неизвестный мужчина сбросил кота с пятого этажа. Она тут же вызвала полицию, а сама поспешила к несчастному питомцу.

Сотрудники полиции, которые прибыли на место преступления, не смогли попасть в квартиру, откуда, предположительно, выкинули кота, так как дверь им никто не открыл. Отмечается, что животное выжило, а момент жестокого поступка зафиксировала камера уличного видеонаблюдения.

Волонтёры увезли кота в ветеринарную клинику. После падения у него обездвижены задние лапы. По факту случившегося проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ольга Щелокова

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