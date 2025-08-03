В сибирском городе мужчина выбросил кота из окна многоэтажки

03 августа 2025, 10:44

В Ангарске живодер выбросил кота с 5-го этажа

Фото: Istock/Okssi68

В Ангарске мужчина выбросил кота из окна многоэтажки. Органы правопорядка проводят проверку по факту жестокого обращения с животным. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.