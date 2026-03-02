«Две полоски»: В Госдуме назвали худший подарок для женщины на 8 Марта
Депутат Милонов назвал наступление беременности лучшим подарком на 8 марта
Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал наступление беременности лучшим подарком, который мужчина может сделать женщине на 8 Марта.
В беседе с NEWS.ru Милонов завил, что худшим презентом для жены или возлюбленной в этот день он считает «букет из тысячи роз».
«Лучший подарок, конечно, для женщины на 8 марта, это две полоски беременности... Нельзя дарить букет из 1000 роз — потому что вы выставляете себя каким-то разбогатевшим торговцем верблюдами или помидорами», — отметил парламентарий.По мнению депутата, девушки с низкой социальной ответственностью любят публиковать фото с такими букетами в соцсетях.
«Не надо, пожалуйста, использовать свою женщину в качестве манекена для демонстрации собственных каких-то финансовых и прочих достоинств», — призвал Милонов.Он предостерёг мужчин: если женщина выложит снимок, это обернётся фиаско, поскольку она станет похожа на «резидента запрещённых соцсетей».