Врачи рассказали о неожиданной пользе сна в носках
У сна в носках есть ряд неожиданных преимуществ. Об этом сообщили дерматолог Элеонора Федоненко и ортопед Неля Лобкова в беседе с Yahoo.
По словам Федоненко, носки способствуют активизации естественного механизма терморегуляции, который включается, когда человек согревает ноги. Исследования демонстрируют, что те, кто согрел ноги, засыпают на 15,02 минуты быстрее тех, чьи конечности остаются холодными, сообщила она. Для повышения качества сна дерматолог рекомендовала выбирать свободные носки из натуральных материалов, таких как хлопок и кашемир, которые обеспечивают воздухопроницаемость и тепло.
Лобкова отметила, что сон в носках может защитить кожу от огрубения и сухости. Однако, по мнению ортопеда, людям с нарушениями кровообращения, включая заболевания периферических артерий и сахарный диабет, а также курильщикам следует избегать сна в носках, чтобы предотвратить отеки.
