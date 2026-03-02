Врачи рассказали о неожиданной пользе сна в носках

02 марта 2026, 10:38

Дерматолог Федоненко: В носках человек засыпает на 15 минут быстрее

Фото: iStock/BlackSalmon

У сна в носках есть ряд неожиданных преимуществ. Об этом сообщили дерматолог Элеонора Федоненко и ортопед Неля Лобкова в беседе с Yahoo.