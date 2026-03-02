«Принимать ванну и курить»: Диетолог рассказала, что категорически нельзя делать после еды
После еды нельзя ложиться, принимать ванну и курить. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.
Она предупредила, что после еды не стоит ложиться в течение двух часов после еды, поскольку в горизонтальном положении кислота из желудка может попасть в щелочную среду слизистой пищевода. Это чревато изжогой, отрыжкой и чувством тяжести, а также эрозиями, язвами и даже развитием онкологии.
«В течение двух часов стоит отказаться от любой физической активности. Она сокращает приток крови к мышцам желудка, кишечника, что негативно скажется на пищеварении. Не советую курить во время приема пищи и в течение двух часов после него. Дело в том, что никотин вызывает спазм сосудов, что замедляет синтез пищеварительных ферментов», — пояснила Русакова Москве 24.
Она добавила, что после еды не стоит принимать ванну или ходить в баню, поскольку горячая вода ухудшает кровоснабжение органов пищеварительной системы, и процесс переваривания будет идти тяжело.
После приема пищи не рекомендуется надевать тесную одежду, тугие пояса и корсеты, чтобы не препятствовать нормальному перемещению еды по пищеварительному тракту, заключила Русакова.