«Принимать ванну и курить»: Диетолог рассказала, что категорически нельзя делать после еды

02 марта 2026, 10:17

Диетолог Русакова: После еды категорически нельзя ложиться и заниматься спортом

Фото: iStock/Muratani

После еды нельзя ложиться, принимать ванну и курить. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.





Она предупредила, что после еды не стоит ложиться в течение двух часов после еды, поскольку в горизонтальном положении кислота из желудка может попасть в щелочную среду слизистой пищевода. Это чревато изжогой, отрыжкой и чувством тяжести, а также эрозиями, язвами и даже развитием онкологии.





«В течение двух часов стоит отказаться от любой физической активности. Она сокращает приток крови к мышцам желудка, кишечника, что негативно скажется на пищеварении. Не советую курить во время приема пищи и в течение двух часов после него. Дело в том, что никотин вызывает спазм сосудов, что замедляет синтез пищеварительных ферментов», — пояснила Русакова Москве 24.