Две трети россиян стали чаще выбирать дешевые аналоги товаров

29 октября 2026, 07:57

Фото: iStock/Shutthiphong Chandaeng

В поисках выгодных покупок россияне обращают внимание на отзывы, рейтинг и сроки доставки, отметил коммерческий директор МТС Ads Артем Пуликов. По данным исследования компании, 66% опрошенных стали чаще выбирать дешевые аналоги привычных товаров.