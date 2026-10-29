Две трети россиян стали чаще выбирать дешевые аналоги товаров
В поисках выгодных покупок россияне обращают внимание на отзывы, рейтинг и сроки доставки, отметил коммерческий директор МТС Ads Артем Пуликов. По данным исследования компании, 66% опрошенных стали чаще выбирать дешевые аналоги привычных товаров.
С результатами опроса ознакомилась «Газета.Ru». Исследование МТС Ads провела в октябре 2026 года среди 2,5 тыс. совершеннолетних жителей России.
Перед покупкой 60% участников сопоставляют цены на маркетплейсах, еще 52% проверяют их в разных интернет-магазинах. Скидок и акций специально ждут 36%, промокоды ищут 22%. При этом 42% респондентов стали внимательнее изучать отзывы.
При выборе товаров 36% опрошенных начинают просмотр с самых дешевых предложений. Для 23% главный ориентир при сортировке — популярность, для 21% — высокий рейтинг. Фильтрами не пользуются 13% участников.
Чаще других сортировку по возрастанию цены применяют покупатели от 35 до 44 лет — 40%. Среди респондентов 26–34 лет так поступают 34%, в группе 18–25 лет — 30%. Молодые люди чаще начинают с популярных товаров: такой вариант выбирают 27% участников от 18 до 25 лет.
Собственные торговые марки магазинов стали чаще приобретать 39% опрошенных. Из них 12% сообщили о существенном росте таких покупок, 27% — об умеренном.
Среди федеральных округов сортировка по минимальной цене наиболее востребована на Урале и в Поволжье — по 38%. В Центральном и Южном округах ее выбирают по 37%, в Северо-Кавказском — 31%.
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